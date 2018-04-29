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BBC Türkçe

Komadaki ABD'li öğrencinin babası: Kuzey Kore'ye inanmıyorum

Kuzey Kore tarafından serbest bırakıldığında bilinci kapalı olan ABD'li öğrenci Otto Warmbier'in babası, oğlunun gıda zehirlenmesi ve uyku hapı aldığı nedeniyle komaya girdiği yönündeki açıklamayı inandırıcı bulmadığını söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı ABD'li öğrenci Otto Warmbier'in babası, oğlunun komaya nasıl girdiğine dair Pyongyang yönetiminin yaptığı açıklamayı kabul etmediğini söyledi.

Kuzey Kore, 22 yaşındaki Warmbier'in gıda zehirlenmesi ve mahkemesinden sonra kendisine verilen bir uyku hapı nedeniyle komaya girdiğini açıklamıştı.

Baba Fred Warmbier oğluna "uzun bir süre en iyi sağlık hizmetinin verilmemesinin" hiçbir bahanesi olmadığını belirtti.

Otto Warmbier dün Ohio'ya ulaşmış ve tedavi altına alınmıştı.

Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, Warmbier'in "ağır bir beyin travması" geçirdiği ve durumunun stabil olduğu kaydedilmişti.

Fred Warmbier, "ABD'lileri tuzağa düşürüyor ve daha sonra rehin alıyorlar ve benim oğlumun başına gelenler gibi şeyler yapıyorlar" dedi.

Virginia Üniversitesi'nde ekonomi okuyan Otto Warmbier, Ocak 2016'ta Kuzey Kore'yi turist olarak ziyaret ederken tutuklanmıştı.

Warmbier'e bir oteldeki propaganda resmini çalmaya çalıştığı suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası verilmişti.

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