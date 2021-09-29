Kolunu timsah kaptı; Avustralyalı tur operatörü "İyiyim, biraz kolum ağrıyor" dedi

Avustralya’da yaban hayatı tur operatörü olarak çalışan Sean Dearly, bir tur sırasında timsah tarafından kolundan ısırıldı. Sadece kolundan yaralandığı için “şanslı” olduğunu söyleyen Dearly, “İyiyim, biraz kolum ağrıyor” dedi.

AP’de yer alan habere göre, 60 yaşındaki tur operatörü, Adelaide Nehri'nde tekneyle vahşi yaşam turları düzenlediği sırada, 2,2 metrelik timsahın saldırısına uğradı. Nehirdeki timsahlara, sudan çıkarak dikey bir şekilde yükselebildikleri için “sıçrayan timsah” deniyordu.

Dearly, timsahlara yiyecek uzatmak için kullandıkları tekne dışındaki sırığı almak istediği sırada saldırının gerçekleştiğini söyledi. Kolunda timsahı fark eden Dearly, geri çekilmesine rağmen timsahın asılı kaldığını söyledi.

Dearly daha sonra timsahın bir kez daha ısırmak için kolunu serbest bıraktığını, bu sırada kendini hızla geri çektiğini söyledi ve ekledi. “Timsah suya geri düştüğü için şanslıydım”

Dearly, olay yerinden hızla bir araç ile en yakın hastaneye götürüldü.

Dearly, son durumunu şöyle anlattı: “İyiyim, biraz kolum ağrıyor ama evet kurtuldum”