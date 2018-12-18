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Kolunu makineye kaptıran işçi öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde, kablo fabrikasında çalışan Ferdi Bal (28), makineye kolunu kaptırması sonucu ağır yaralandı

18 Aralık 2018 00:31

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde, kablo fabrikasında çalışan Ferdi Bal (28), makineye kolunu kaptırması sonucu ağır yaralandı. Bal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Akhan Mahallesi’ndeki kablo fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olan Ferdi Bal, kablo makinesinde çalıştığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle kolunu makineye kaptırdı. Ağır yaralanan Bal, iş arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bal\'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Ferdi Bal\'ın cenazesi, yakınları tarafından Acıpayam ilçesinin Alaattin Mahallesi\'nde kılınan cenaze namazın ardından toprağa verildi.

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