Kolunu kıran Bono: Bir daha gitar çalamayabilirim

İrlandalı ünlü U2 grubunun solisti Bono Kasım ayında New York'ta geçirdiği ve kolunu altı yerden kırdığı bisiklet kazasının ardından bir daha hiç gitar çalamayabileceğini söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, grubun internet sitesinde 2014'ü değerlendiren bir yazı yayınlayan Bono, "korkunç kaza" olarak tanımladığı olaydan bu yana rahat hareket edemediğini söyledi.

Bono bununla birlikte U2'nun 2015 turnesi öncesinde tam olarak iyileşmek için elinden geleni yaptığını belirtti.

54 yaşındaki İrlandalı sanatçı kazada hem kolunu kırmış; hem de el tarak kemiğini, kürek kemiğini ve göz çukurunu çatlatmıştı.

Bono hayranlarına hitaben yazdığı yazıda, "Artık dirseğim titanyumdan" dedi.

'Tahmin ettiğimden daha zor'

İyileşme sürecinin "Tahmin ettiğinden daha zor" geçtiğini belirten Bono, "Size bu satırları yazarken bir daha gitar çalıp çalamayacağımı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kazanın ardından Bono'nun yatırıldığı hastaneden "Çok yüksek hızla giderken başka bir bisikletliyle çarpışmış" açıklaması gelmişti.

Bono iyileşmeye odaklanabilmek için 2015'in ilk yarısı için planlanan tüm etkinlik katılımlarını iptal ettiğini açıkladı ve "Zamanı kendi kendime şarkılar mırıldanarak geçireceğim" dedi.