Kolunu kaptırdığı hamur makinesiyle birlikte hastaneye getirildi

Balıkesir'in Havran ilçesinde hamur doğrama makinesini temizlerken elini makineye kaptıran kadın, hastaneye hamur makinesiyle birlikte getirildi. Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten doktorlar, makinenin içinde sıkışan kolunu çıkartmak için ameliyata alınacağını açıkladı.

İHA'nın haberine göre, yufka üretimi yapan Gülden Pehlivan (34), günlük çalışmasını tamamlandıktan sonra akşam saatlerinde makineyi temizlemeye başladı. Hamurları temizlerken makineyi kapatamayan kadının dirsek bölümüne kadar olan kısmı bir anda makinenin içine girerek sıkıştı.



Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun çalışmaları sonrasında sıkışan ve ezilen kolun çıkarılmasından vazgeçilerek talihsiz kadın hamur makinesiyle birlikte hastaneye getirildi.



Edremit Devlet Hastanesi acil servisinde ilk müdahalesi yapılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve makinenin içinde sıkışan kolunu çıkartmak için ameliyata alınacağı öğrenildi. Doktorlar, elin çok kötü parçalandığını, dirsekten kesilme ihtimalinin olabileceğini uzman doktorun buna ameliyatta karar verebileceğini ifade ettiler.