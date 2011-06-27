Kolunu araçtan sarkıtanlarda kanser riski!

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Bilim insanları federal bir veritabanını kullanarak deri kanseri oranlarını analiz ettiler ve oldukça tehlikeli iki kanser türünün, vücudun sol tarafın meydana gelme oranının çok daha yüksek olduğunu fark ettiler.Bilim insanları vücudun sadece bir yanında ortaya çıkan melanomaların yüzde 52’sinin sol tarafta görüldüğünü tespit ettiler.Başka bir kanser türü olan merkel hücresi karsinomasına dair verileri incelediklerinde yüzde 53’ünün sol tarafta görüldüğünü tespit ettiler.Araştırmacılar ayrıca kolun üst tarafındaki merkel hücresi vakalarının yüzde 55’inin sol tarafta geliştiğini de belirlediler.Amerikan Dermatoloji Akademisi Dergisi’nde yayınlanan makalede şöyle yazıyor: “Hem melanoma, hem de merkel hücresi karsinoması sol tarafta, sağa göre kayda değer oranda daha fazla ortaya çıkıyor ve bu etki en çok kolda kendini gösteriyor. Otomobilin sürücü tarafındaki kişinin sol kolunun, sağa göre yaklaşık 5 kat daha fazla ultraviyole ışığa maruz kalması muhtemelen bu durumda rol oynamıştır.”Sonuçlar sürücülerin sağda oturduğu ülkelerde yapılan araştırmaların sonuçlarıyla da tutarlı.Washington’daki araştırmacılara göre, 1986 yılında Avustralya’da yapılan bir çalışmada, erkeklerin vücutlarının sağ tarafında kanser öncesi büyümelerin gelişmesi ihtimalinin sol tarafa göre çok daha fazla olduğu belirlenmişti.Çalışmayı yapan araştırmacılardan biri olan Paul Nghiem “Aslında otomobildeki camlar zararlı ultraviyole ışınlarının büyük bölümünü filtreliyor” dedi.Nghiem kamyon sürücüleri gibi uzun mesafe araç kullananların güneş kremi kullanmaları gerektiğini ekledi.