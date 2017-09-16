Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da oturan 57 yaşındaki Mustafa Çınar, 6 yıl önce şehit olan oğlunun kabrini ziyarete gittiğinde ilginç bir olay yaşadı. Oğlu için dua eden Çınar\'ın kolundaki saat oğlunun şehit olduğu zamanda durdu.

Sivas\'ın İmranlı İlçesi\'nde 7 Eylül 2011 tarihinde trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsmail Çınar\'ın Afyonkarahisar Selçuklu Mahallesi\'nde oturan babası işçi emeklisi Mustafa Çınar ile annesi 53 yaşındaki Fatma Çınar, çocuklarının anısını evlerinde yaşatıyor. Çocuklarının küçüklüğünden şehit olduğu tarihe kadar kazandığı tüm takdir ve başarı belgelerini evin en büyük odasının duvarlarına asan aile, onun tüm eşyalarını özenle koruyor.

KOLUNDAKİ SAAT DURDU

Şehit Çınar\'ın üniformasından, cep telefonu ve saatine kadar birçok eşyasının bulunduğu ev müzeyi andırırken, bunlar arasına babanın da saati eklendi. Şehide ait olmayan saatin hikayesi ise baba Mustafa Çınar\'ın bu 7 Eylül\'de oğlunun kabrini ziyarete gittiği güne dayanıyor. Babanın anlatımına göre, oğlunun Afyonkarahisar Şehitliği\'ndeki kabrini ziyaret eden Mustafa Çınar\'ın kolundaki saat, oğlunun 6 yıl önce şehit olduğu saat olan 11.10\'da durdu. Oğlunun şahadet saatinin 11.10 olarak kendilerine iletildiğini aktaran Mustafa Çınar, başından geçeni ise şöyle anlattı:

\"Oğlumun şehit olduğu 7 Eylül günü kabrine gittim. Dualarımı ettikten sonra saatime baktım. Saat 11\'i 10 geçiyordu. \'Vakit daha erken\' diyerek biraz daha oyalandım. Sonra tekrar saatime baktığımda saatin yine 11\'i 10 geçiyor olduğunu gördüm. Saatim durmuştu. Allah\'ın bir takdiri ne diyeyim. Bir şey diyemiyorum.\"

\"ALLAH\'IN BİR İŞARETİ OLARAK YORUMLUYORUZ\"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, baba Çınar\'ın olayı kendisine anlattığında oldukça şaşırdığını belirterek, ailenin şehit oğullarının anısını her ortamda yaşattığını vurguladı. Kumartaşlı, \"Şehit babamız ve ailesi, oğlunun şehit olduğu günden bu güne, şEhadetini dolu dolu yaşayan, her anını şehitle yaşayan bir ailemiz. Onun hatıralarını ve manevi ruhunu hep yaşatan bir ailemiz. Birçok şehidimizi birlikte mezara defnettik ancak şehit babamız Mustafa amcanın oğlunu defnettiğimiz gün mezara dönüp, \'Oğlum Peygamber Efendimize selam söyle, Allah\'a emanet ol\' deyip de mezarlıktan ayrılması beni derinden etkilemişti. Bu olaya da tevafuk diyorum. Saatinin oğlunun şehit olduğu gün, şehit olduğu saatte, mezarının başında durması, \'Şehitler ölmez\' diyoruz ya, ayette de sabit ya şehitlerimiz gerçekten ölmüyor ve yaşıyor. Belki de Allah şehit oğlundan ailesine bir işaret gönderdi. Bunu da bu şekilde yorumluyoruz\" diye konuştu.

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