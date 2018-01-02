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Kolunda serumla kahvede iskambil oynuyor

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, 75 yaşındaki Ahmet Kaçmaz'ın iskambil oyunu tutkusu hastalık dinlemiyor

02 Ocak 2018 13:58

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da, 75 yaşındaki Ahmet Kaçmaz\'ın iskambil oyunu tutkusu hastalık dinlemiyor. Kaçmaz, geldiği kahvede koluna serum taktırıp, arkadaşlarıyla \'nezere\' denilen oyunu oynuyor.
Ahmet Kaçmaz, hasta yatağında sıkılınca kolundaki serumla kahvenin yolunu tutuyor. Raman Mahallesi\'ndeki kahveye gelen Kaçmaz\'a eski sağlık görevlisi işletmeci serumu takıyor. Bir kolunda serumla arkadaşlarıyla iskambil oyunu nezere oynayan Kaçmaz, \"Evde olduğum süre içinde zaman geçmiyor. Serumu yanıma alıp kahveye geliyorum. Farkına varmadan serumun bitiyor. Bu da beni rahatlatıyor. Bir elinde serum diğer elimde de iskambil kağıtları var. Bazı vatandaşlar beni görünce tebessüm ediyor\" dedi.

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