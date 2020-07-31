Kolunda penisiyle 4 yıldır yaşıyor

Malcolm MacDonald, 2014 yılında kasıklarına sıçrayan enfeksiyon yüzünden penisi kopunca doktorların yardımıyla 2016 yılında kendi dokusu kullanılarak kolunda penis geliştirdi. Fakat İngiltere'de sağlık sisteminin aksaması ve Covid-19 sebebiyle MacDonald 4 yıldır kolunda bir penisle yaşıyor.

İngiliz tabloid gazetesi The Sun'a konuşan 45 yaşındaki tamirci Malcolm MacDonald, yaşadığı acı dolu süreci en ince ayrıntısına kadar anlattı.

İki çocuk babası olan ve 2014 yılında bütün vücudunu saran ve kasıklarına sıçrayan bir enfeksiyon geçiren MacDonald’ın penisi bu hastalık yüzünden koptu. Yaşadıklarının ardından depresyona giren ve bir çözüm bulmaya çabalayan MacDonald, “Kendi doktoruma danıştım fakat o beni başka bir hastaneye yönlendirdi. Orada da derimi alarak vücudumda kalan penisimin etrafına sarmayı teklif ettiler. Fakat bu senaryoda penisin bir fonksiyonu olmayacaktı, ne cinsel ilişkiye girecek kadar ereksiyon olacaktı ne de idrar yapamayacaktım. Bu sebeple bu operasyondan vazgeçtim” ifadesini kullandı.

"Bir gölge gibi yaşadım, hayattan zevk almaz oldum"

MacDonald yaşadıklarından sonra 2 yıl boyunca alkol batağına düştüğünü ve depresyona girdiğini söylerken, “Bir gölge gibi yaşadım, hayattan zevk almaz oldum” dedi.

Daha sonra kendisine başka bir hastaneden öneri geldiğini söyleyen MacDonald, Londra’daki University College Hastanesi’nde görevli ve penis ameliyatlarında saygın bir isim olan Profesör David Ralph ile tanıştı. 50 bin poundluk ameliyatı devletin karşılayacağını söyleyen MacDonald prosedürü de anlattı.

5 santimetre uzatma konusunda da anlaştı

Kapsamlı ameliyatta, MacDonald’ın kasıklarındaki doku ve bir damar kullanılarak, kolunda bir penis yaratılması planlanıyordu. Daha sonra bu penis, kasıklarına dikilecek ve bir implant yardımıyla penis, mekanik bir pompa aracılığıyla ereksiyon olabilecek ve idrar boşaltma işlemini gerçekleştirebilecekti. Daha önce bazı hastaları için biyonikpenis yapan Profesör Ralph’ı ikna eden MacDonald, penisinin uzunluğunu da yaklaşık 5 santimetre uzatma konusunda da anlaştı.

Fakat MacDonald’ın kolundaki penis yeterli şekilde gelişince operasyon için hazırlıklar başladı. Doktorlar MacDonald’ın operasyonu öncesinde sağlık kontrollerinde genç adamın sağlık değerlerini yeterli bulmayarak ameliyatı iptal etti. 2018 yılında yaşanan bu olayın ardından kolundaki penis ile yaşamaya alışan ve buna “Jimmy” adını veren MacDonald daha sonra hastane personelinin değişmesi ve ambulans sistemindeki aksaklıklar sebebiyle ameliyat olamadı.

"İnsanlar farkedince şoke oluyor"

Sonunda 2020 yılının Nisan ayı için ameliyat tarihi alabilen MacDonald’ı bu sefer de Covid-19 salgını vurdu. Koronavirüsü sebebiyle doktorların bu operasyonu erteleme kadarı alan MacDonald, 4 yıl boyunca kolundaki penisle yaşamak zorunda kaldı.

"Ben artık işi espriye vurmaya başladım"

Sokağa çıkarken kısa kollu tişört giyemediğini söyleyen ve çocuklarıyla denize gidemediği için üzülen MacDonald, “Bazen insanlar kolumdakini fark ediyorlar ve şoke oluyorlar. Ben artık işi espriye vurmaya başladım. Böyle davranmalıyım çünkü başka bir alternatifim yok. Eğer bu duruma şakayla yaklaşmasaydım bitmiştim. Bilim kurgu karakteri gibi bir şey bu. Fakat bu benim normale dönme şansım” dedi. MacDonald, bu yılın sonuna doğru ameliyat olmayı umut ettiğini söyledi.