Kolukısa: Veliyi ve öğrenciyi tedirgin etmek doğru değil

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - EĞİTİMCİLER Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa, sınav sistemlerinin değiştirilmesiyle ilgili, \"Veliyi ve öğrenciyi tedirgin etmek doğru değil. Kaldırma kısmı tamam da getirme kısmı halen daha eksik\" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Burdur Şubesi\'nin il divan toplantısı bir restoranda yapıldı. Toplantıya Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Çetinkaya ile sendika üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa, değiştirilen sınav sistemleriyle ilgili eleştirilerde bulundu. Eğitimin kendi içerisinde birçok meselesi olduğunu söyleyen Kolukısa, sistem değişmeden önce yapılacak değişikliğe karar verilmesi gerektiğini aktardı. Arızaları tespit edip bunları giderecek yeni model geliştirip eğitim paydaşları ve sahadaki uygulayıcılarla işbirliği ve fikir alışverişi yapılması gerektiğini vurgulayan Kolukısa, \"\'Değerli vatandaşımız, çok kıymetli öğrenciler, sayın veliler, TEOG\'un şöyle şöyle sıkıntıları vardı, biz dersimize çalıştık, bu sıkıntıları giderdik, eksileri artı yaptık, artılarını devam ettiriyoruz, yeni ölçme ve yerleştirme modelimiz budur\' dendiğinde herkes yeniyi konuşurdu. Şu anda hala eskiyi konuşuyoruz ve ortada benimsenmiş bir formül, kamuoyuyla paylaşılmış bir model yok. Veliyi ve öğrenciyi tedirgin etmek doğru değil. Kaldırma kısmı tamam da getirme kısmı halen daha eksik\" diye konuştu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sistemini eleştiren Kolukısa, şunları söyledi:

\"Önce kaldırılacağı söylendi. Sonra herhangi bir değişiklik olmayacağı deklare edildi, ardından apar topar yeni bir model getirildi, masaya konuldu. Hala tartışılıyor. Çünkü kendi içinde bir sürü eksiği var. Sadece belirli dersleri merkeze alarak, diğer dersleri dışlayarak öğrencinin ilgi alanının dışına iterek, belli dersleri tamamen ağırlıklı hale getirip diğer dersleri kötürümlüğe sürükleyecek anlayış doğru bir ölçme anlayışı değildir. Belli derslerin ağırlığı diğerlerinden fazla olabilir ancak bütün derslerin formülasyonda yerinin ve payının olması gerekir. Çünkü herkes bu ülkede akademik başarıya odaklanmış, sınavı kazanıp kendisine itibar kazandıracak bir mesleğin mücadelesini veriyor. Herkesin kaygısı bu iken bu kaygıya kayıtsız kalacak hiçbir formül kendi içinde doğru bir formül değildir. Hiç bir zaman da kamuoyu tarafından tam olarak kabul görmeyecektir.\"

Sınavla ilgili ders kapsamının genişletilmesi gerektiğini kaydeden Kolukısa, şöyle devam etti:

\"Bir sınav yapıyoruz sonra tartışıyoruz. \'Bir sınavla çocuğun kaderi mi belirlenir kardeşim? Ya çocuğun o günkü durumu müsait değilse\' diyoruz, sınav sayısını artırıyoruz. Birkaç sene sonra \'bu kadar sınav mı olur kardeşim, bu sınav sayısını azaltalım\' diyoruz, geri tek sınava dönüyoruz. Şimdi bu sefer de başka bir formül bulduk. İki sınav yapıyoruz ama bir sınavmış gibi yapıyoruz. Bir sınav yapıyoruz ama iki sınavmış gibi yapıyoruz. Birinin sonucu belli olmadan çocuk diğerine girecek. En azından diğerinde birincisinin sonucunu öğreniyordu ikincisinde telafi edebilecek bir şey varsa telafi ediyordu. Şimdi hem iki sınav yapıyorsun, hem telafi süresi vermiyorsun. Bu boyutlarıyla bu da tartışmalı. Bu konuda da yeni adımlar atılması gerektiğini buradan bir kez daha yineliyorum.\"

Şube Başkanı Murat Bulut, konuşmasının ardından Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa\'ya plaket verdi.



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