Kolu kırık kadın, havuzda ölü bulundu

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, daha önce kolu kırılan Zeytun Akal (56), misafir olduğu yakınının evinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Beştepe Mahallesinde meydana geldi. Daha önce kolu kırılan Zeytun Akal\'dan haber alamayan yakınları, cep telefonuyla da ulaşamayınca jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, evin havuzunda Zeytun Akal\'ın cesedine ulaştı. Havuzdan çıkarılan Akal\'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

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