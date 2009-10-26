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Yaşam

Koltukları 'balina penisi derisi' kaplı cip

Rusya'da üretilen lüks cip üretiminde kullanılan malzemeler ve reklam mesajları şaşkınlık yaratıyor.

26 Ekim 2009 02:00

Rusya'da üretilen lüks cip üretiminde kullanılan malzemeler ve reklam mesajları şaşkınlık yaratıyor.

Radikal'in haberinde Son olarak koltukları balina penisi derisiyle kaplanmış, elmas ve altın kaplama, el bombasına dayanıklı 4x4 cip 1.6 milyon dolara (2.4 milyon TL) satışa sunuldu.

Üretici firma Dartz Prombron, bir zamanlar Çar II. Nikola’yla Sovyet liderler Vladimir Lenin ve Lev Troçki için zırhlı araç üretmesiyle biliniyor. Kızıl Elmas serisindeki, 3.7 tonluk yakut kırmızısı araç, 840 beygir gücüne sahip motoru sayesinde 240 kilometreye kadar hız yapabiliyor.

Koltuklar yumuşaklığıyla ünlü balina penisi derisi kaplı. Aracı alanlara RussoBaltique’in ürettiği dünyanın en pahalı votkasından da üç şişe hediye ediliyor.

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