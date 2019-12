-''KOLTUK KAVGASI'' HABERİ YALANLANDI ANKARA (A.A) - 19.08.2010 - CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Süha Okay ile Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, bir gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan ''CHP'de koltuk kavgası'' başlıklı haber için ortak açıklama yaptı. Okay ile Koç, yayımlanan haberin, ''yandaş medyanın, yalan üretim merkezlerinden birinde hazırlandığını ve yalan'' olduğunu belirtti. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile, CHP'nin estirdiği rüzgarın AKP'nin tahtını sarstığını gören yandaş medyanın yalan üretim merkezleri, CHP'nin yükselişini engellemek, CHP'nin gelişini, AKP'nin gidişini gözlerden gizlemek için, bu ve benzeri birçok yalanı, haber diye kamuoyunun bilgisine sunmaya devam ediyorlar. 'CHP'de kılıçlar çekildi, koltuk kavgası' gibi ifadelerle dolu bu haber de yalan üretim merkezlerinde üretilmiş, CHP ve yöneticileriyle ilgili sayısız yalan haberden biridir. Bu ve benzeri haberleri üretenlerin olmayan vicdanlarının sızlamayacağını, yüzlerinin kızarmayacağını ve yalanlarının utancıyla baş başa kalacaklarını iyi biliyoruz. Yanıtlamaya bile değmeyecek bu haberi, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına saygımız ile kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için yalanlıyoruz. CHP'nin Genel Başkan Yardımcıları Hakkı Suha Okay ile Haluk Koç bugüne kadar hiçbir yerde ve hiçbir zamanda tartışmamışlardır. Yalan üretim merkezinin servise koyduğu haberde belirtildiği gibi hiçbir CHP milletvekili de tanık olmadığı, yaşanmamış bir olayı doğruymuş gibi anlatacak karakterde değildir. Öte yandan, yalan haberde yer alan, 'Genel Başkan sayın Kılıçdaroğlu'nun 15 Ağustos'ta Sinop'taki referandum mitinginde Okay ve Sav ikilisini otobüste bırakarak, Koç ile belediyeye gittiği' iddiası da kuyruklu yalandır. Çünkü Sinop mitingine Genel Sekreterimiz Sayın Önder Sav katılmamıştır. Zaman darlığı nedeniyle miting sonrası doğrudan havaalanına gidilmiştir. Bu gerçekler ışığında bir kez daha belirtmek istiyoruz ki, yalan üretim merkezleri ne kadar çaba harcarlarsa harcasınlar CHP yönetiminin içine fitne sokamayacaklar ve CHP'nin yükselişini de engelleyemeyeceklerdir.''