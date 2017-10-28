T24 LogoT24 Logo
Gündem

Koltuk döşeme atölyesi kül oldu

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ(İzmir), (DHA)- İZMİR'İN Ödemiş İlçesi'ndeki koltuk döşeme atölyesi, çıkan yangında tamamen kullanılmaz hale geldi, 2 araçta hasar oluştu

28 Ekim 2017 10:48

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ(İzmir), (DHA)- İZMİR\'İN Ödemiş İlçesi\'ndeki koltuk döşeme atölyesi, çıkan yangında tamamen kullanılmaz hale geldi, 2 araçta hasar oluştu. Dumanlardan etkilenen 2 kişi ise hastanede tedaviye alındı.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Anafartalar Mahallesi Yurt Sokak\'ta bulunan bir koltuk döşeme atölyesinde, henüz bilinmeyen nedendenle İşyerindeki alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sokağa 4 itfaiye aracı sevk edildi. Alevler, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Koltuk döşeme atölyesinin tamamen yanarak kullanılmaz hale geldiği yangında, işyerinin bulunduğu binada da alevler nedeniyle hasar oluştu. Alevlerin sıçradığı 45 RD 310 ve 35 Z 2388 plakalı 2 araçta da hasar meydana geldi. 
Yanan işyerinin bulunduğu binada oturan 80 yaşındaki Müesser Dedeoğlu ile 46 yaşındaki Filiz Belen dumanlardan etkilenerek, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi,  Belediye Başkanı A. Mahmut Badem yanan işyerine gelerek incelemelerde bulundu. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FarukDHA İZMİRDumanlardanYangınAnafartalar Mahallesi Yurt SokakAlevlerAlevlerinRDMüesser DedeoğluFiliz BelenDevlet HastanesiBuradaKaymakamı Celil AteşoğluEmniyet Müdürü Fatih KiremitçiBelediye BaşkanıMahmut

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24