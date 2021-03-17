Koltuğu sallanan Erol Bulut, Beşiktaş karşısında takımı değiştirecek

Fenerbahçe'de bu hafta sonu alınacak kötü bir sonuçla görevden alınabileceği konuşulan Erol Bulut, Beşiktaş karşısında takımı değiştimeyi planlıyor.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre sezon başından beri ideal 11'i bir türlü bulamayan genç teknik adam; sakatlar, formsuzlar ve oyun planına göre takım şekillendirecek. Buna göre ilk 11'de yeri garanti olan 4 isim var: Kalede Altay, stoperde Szalai ile Serdar Aziz, defansif orta sahada da Luiz Gustavo.

Erol Bulut, kalan 7 forma için kararını hafta sonuna kadar verecek.

Hakan ve İrfan Can'ın orta sahada diğerlerinden bir adım önde olduğu belirtiliyor. Cezası biten Valencia santrfor oynarsa, sol açıkta Pelkas, sağda ise Osayi-Samuel görev yapacak.