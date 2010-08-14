Kolsuz piyanist dinleyenleri büyüledi

T24 - On yaşında saklambaç oynarken yüksek gerilim kablosuna dokunduğu için iki kolunu birden kaybeden Çinli genç, ayak parmaklarıyla verdiği piyano resitaliyle dinleyenleri büyüledi.



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Liu Wei isimli 23 yaşındaki genç, "China's Got Talent" isimli yetenek yarışmasındaki performansıyla hem jüriyi hem de seyircileri mest etti.

Mariage D'amour adlı klasik müzik şarkısını ayak parmaklarıyla kusursuz bir şekilde çalan Liu, stüdyodakiler tarafından çılgınca alkışlandı.

Liu, 18 yaşındayken profesyonel müzisyen olmaya karar verdiğini ve o tarihten beri de gizlice piyano çalmayı öğrenmeye başladığını söyledi.

"Benim gibi insanların sadece iki seçeneği olur. Birincisi tüm hayallerinizden vazgeçip, umutsuzca ölümü beklemek. İkincisiyse kolların olmasa da iyi bir hayat için mücadele etmek" diyen Çinli piyanist, kendisinin ikinci yolu seçtiğini belirtti.

Liu, piyano öğretmeninin bu şekilde çalmasının imkansız olduğunu söyleyerek kendisini bırakmasından sonra bile pes etmediğini ve azimle çalışmaya devam ettiğini ifade etti.

Genç piyanist, büyüleyici performansıyla jüriden tam not alarak bir üst tura kalmayı başardı.