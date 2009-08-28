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Kültür-Sanat

Kolpakov Üçlüsü'nden Madonna'ya destek

Çingene müzik grubu Kolpakov Üçlüsü, süper starın Çingene haklarını savunduğu için yuhalanmasını kınadı.

28 Ağustos 2009 03:00

Madonna'ya turnesinde eşlik eden Çingene müzik grubu Kolpakov Üçlüsü, süper starın Çingene haklarını savunduğu için yuhalanmasını kınadı.

Kolpakov Üçlüsü, Amerikalı süper pop starı Madonna'nın Romanya'nın başkenti Bükreş'te önceki gece verdiği konserde binlerce kişi tarafından alkışlandı.

Bu alkışlamadan dakikalar sonra Madonna, Doğu Avrupa'da Çingenelere karşı ayrımcılığın sona erdirilmesi gerektiğini söylediği için yuhalandı.

 Bunun üzerine bugün açıklama yapan Kolpakov Üçlüsü, "Madonna, ilk kez Çingeneler yüzünden yuhalandı. Bundan üzüntü duyduk'' ifadelerine yer verdi.

 

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