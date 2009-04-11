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Yaşam

Kolonyalı elbiseleri alev alan çocuk öldü

11 Nisan 2009 18:23

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde üzerine kolonya döktükten sonra bahçede yanan ateşin etrafında oyun oynayan 5 yaşındaki çocuk, giysilerinin alev alması sonucu öldü.

Edinilen bilgiye göre, evlerinin arka bahçesinde ağabeyi Can Saygıner'le (9) oynayan Yusuf Saygıner (5), bahçe temizliği için yakıldığı öğrenilen ateşin başına geldi.

Daha önce üzerine kolonya döken Saygıner'in giysileri bir anda tutuştu.

Alevler içinde kalan çocuğa ilk müdahale yakınları tarafından yapıldı.

Ağır yaralanan çocuk, Pamukova Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Toyotasa İlkyardım ve Travmatoloji Hastanesine kaldırıldı. Buradan İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen çocuk kurtarılamadı.

Cenaze, İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Pamukova'nın Yenice Mahallesi'nde toprağa verildi.

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