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Koronavirüs

"Kolonyada etil alkol yerine tekstil ve sanayide kullanılan kimyasallar kullanılıyor"

Merkez İlaç Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye'de tıbbi alkol bulunamama riski olduğuna dikkati çekti

18 Mart 2020 08:49

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle meydana gelen tıbbi etil alkol sıkıntısı, fırsatçıları da gün yüzüne çıkardı. Tekstil ve boya sektörleri başta olmak üzere sanayide kullanılan etil hekzanol ve benzer ürünleri, etil alkol yerine piyasaya sürüldü.

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre antibakteriyel el jelleri ve kolonyalarda etil alkol yerine kullanılan bu kimyasallar, virüse etkisinin olmamasının yanı sıra ellerde yara yaparak daha büyük zarar veriyor. Bununla birlikte piyasada satılan antibakteriyel jellerin virüse karşı etkisiz olduğunu ifade eden uzmanlar, Koronavirüs karşı sadece alkol içerikli el antiseptiklerinin bilinçli ve dozunda kullanılmasının etkili olacağını kaydettiler.

“Adı üzerinde, antibakteriyel. Yani virüse etki etmez” diyen Merkez İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şapçı, alkol içerikli el antiseptiklerinin ilaç fabrikalarında üretilmesinin zorunlu olduğunu, ancak antibakteriyel jellerin üretiminin merdiven altına indiğini ifade etti. Piyasada tıbbi etil alkol sıkıntısının başlamasıyla fırsatçıların farklı kimyasalları piyasaya sürdüğünü anlatan Şapçı, “Kolonya diye satılan pek çok üründe hiçbir şekilde saf etil alkol kullanılmıyor. Bu ürünlerde alkol diye kullanılan tekstil kimyasalları kesinlikle elde yara yapıyor. Çözüm, el antiseptiklerinin sadece ilaç fabrikalarında üretilmesi, sadece eczanede satılması, tıbbi alkolün de sadece ilaç fabrikalarına tahsis edilmesidir” dedi.

Türkiye'de tıbbi alkol bulunamama riski olduğuna dikkat çeken Mehmet Şapçı, “Şeker fabrikaları kapatıldığı için yan ürün olarak alkol üretimi yok. Alkol ithalatı yaptığımız ülkelerin tümünün de alkole ihtiyacı olduğuna göre kimse Türkiye'ye alkol vermez. Türkiye en son Bulgaristan'dan alkol ithal etti. İtalya-Almanya korona virüsten kırılıyor. Sizce Avrupa Birliği ülkesi Bulgaristan'ın Türkiye'ye alkol vermesine izin verir mi” dedi.

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