Kolonya satarak başladı, hızla yükseldi

Şölen Çikolataları Yönetim Kurulu üyesi 49 yaşındaki Asef Çoban ile yanındaki arkadaşları 58 yaşındaki Şefik Öztürk ve 46 yaşındaki Levent Gökpınar, Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi yakınlarında trafik kazasında öldü.



İstanbul'dan Sivas'ın Gürün İlçesi'ne giden Şefik Öztürk yönetimindeki 34 CBN 35 plakalı Mercedes marka otomobil, saat 20.25 sıralarında Kayseri-Gürün karayolunun 52'nci kilometresinde aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak, 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Şölen Çikolataları Yönetim Kurulu üyesi ve İstanbul Gürün Kültür Vakfı Başkanı Asef Çoban, Karadoruklular Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı olan sürücü Şefik Öztürk ve Levent Gökpınar, olay yerinde öldü.



Köylülerin kazayı farketmesi sonucu ölenlerin cesetleri Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Hafif yaralanan Gürün Kültür Vakfı eski başkanı 60 yaşındakı Erol Gürün ise, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırıldı.



Gürün Kaymakamı Davut Gül ve Belediye Başkanı Mehmet Aktaş ile ölenlerin yakınları da Kayseri Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne geldi. Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan otopsinin ardından Asef Çoban cesedi, toprağa verilmek üzere cenaze aracıyla ailesinin bulunduğu Gaziantep'e, Levent Gökpınar ve Şefik Öztürk'ün cesetleri de ambulanslarla İstanbul'a götürüldü.



Hastane gelen Asef Çoban'ın babası İmam, annesi Zeynep, kardeşleri İsmail, Ali, Hasan ve Mehmet Çoban ile çok sayıda yakını gözyaşı döktü. Güçlüklü ayakta duran baba İmam Çoban, yakınlarının yardımıyla yürüyebildi.



Gürün Meslek Yüksek Okulu ek binasına katkıyı sağlayan, Asef Çoban ile Şefik Öztürk ve Levent Gökpınar, vakıf tarafından düzenlenen toplantı için ilçeye geldikleri belirtildi.



Çıraklık yaptı



Şölen Çikolata Ailesi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Asef Çoban’ı kaybetmenin acısını yaşıyor. Sivas’ın Gürün ilçesinde dün trafik kazasında ölen Asef Çoban (48), Gaziantep’te yarın Ulu Camii’de öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verilecek. Gürün Kültür Vakfı Başkanı da olan Asef Çoban, bir toplantıya katılmak üzere Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunuyordu.



Gaziantep’te yerleşik Şölen Çikolata firmasının kurucusu İmam Çoban’ın oğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çoban’ın abisi olan Asef Çoban’ın ölümü, aileyi yasa boğdu. Sivas’ta 1961 yılında doğan Asef Çoban, İstanbul’da yaşıyordu, evli ve 3 çocuk babasıydı.



7 çocuklu Çoban Ailesi’nin en büyükleri olan Asef Çoban ve kardeşleri boyacılık, çıraklık, kolonyacılık yaptılar. Yoksulluktan sanayiciliğe geçtiler ve 20 yılda Türkiye’nin en büyük firmaları arasına girdiler. Gaziantep’e taşınan Asef Çoban ve Ailesi, evlerinin alt katında kurdukları bakkal dükkanını işletirken bir yandan da kolonya işine girdiler. İmal ettikleri kolonyaları bisiklet ve motosikletle kapı kapı, esnaf esnaf dolaşarak satan Çoban ailesinin fertleri, yoksulluk içinde büyük başarıya imza attılar. 1989 yılında Gaziantep’te kurdukları Şölen Çikolata bugün dünyanın dev çikolata markaları ile rekabet ediyor. Şölen Çikolata Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çoban da ailenin yedi çocuğundan ikincisi. O da Gaziantep’te ortaokul eğitimi sırasında aynı zamanda ayakkabı boyacılığı yapmıştı.



Türkiye’nin 243. devi



1989 yılında Gaziantep’te kurulan Şölen, bugün Türkiye’nin en büyük çikolata üreticilerinden biri haline geldi. Dünya standartlarında en ileri teknolojiyle üretim yapan Şölen, günlük 380 ton üretim kapasitesine sahip. Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 243. sırada yer alan Şölen’in, 200’ü aşkın ürün çeşidi bulunuyor. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, ABD, Orta Asya başta olmak üzere üretiminin yüzde 70’ini 120’ye yakın ülkeye ihraç ediyor.



İstanbul Silivri’de 70 bin metre karelik alanda 100 milyon dolara kurduğu üçüncü fabrikasını 2009 yılında açan Şölen Çikolata, tüm fabrikalarında toplam bin 550’den fazla kişiyi istihdam ediyor.



Yurt dışında Wal-Mart, Loblaw, ED, Leader Price, Leclerc ve Carrefour gibi uluslararası perakende zincir mağazalarında yer alan Şölen Çikolata, 2008 yılını 120 milyon dolar ihracat ve iç piyasayı 110 milyon TL ciroyla kapatmıştı. Şölen Çikolata, Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması için başlatılan Turquality Projesi’ne Gaziantep’ten giren ilk firma.





