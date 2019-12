Kolon kanserinde erken teşhis önemli

Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Daire Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, kolon kanserinin, Türkiye'de öldüren 3-4 kanser çeşidinden biri olduğunu söyledi.



Kolon kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla Radisson Sas Otel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuncer, kanserlerin önlenmesi için çalışmalar yürüttükleri anlattı.



Tuncer, "Bu tip sindirim sistemi kanserlerinin ilk taşı, daha doğarken konuluyor. Maalesef özellikle özel hastanelerde doğan çocukların yüzde 100'ü, o ilk kanseri önleyici sindirim sistemindeki bağışıklığı hemen kuran annenin ilk sütünü alamıyor. Çünkü annenin sütü gelmiyor diye hemen çocuğa mama veriliyor" dedi.



Prof. Dr. Tuncer, çocuklarda "Kolik" denilen yaygın görülen karın ağrısına karşı piyasada tamamı Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatsız, sadece Tarım ve Köyişleri Bakanlığı onaylı çok sayıda ilaç bulunduğuna dikkat çekerek, ailelerin bu tür ilaçları kullanmaması gerektiğini belirtti.



Ağrının nedeni ve rahatsızlığın gerçekten "Kolik" olup olmadığının araştırılması gerektiğini kaydeden Tuncer, şöyle devam etti:



"Bu ilaçların kullanımı ile sindirim sistemi kanserlerinin ilk riski verilmiş oluyor. Çünkü bu ilaçların çoğu barsak gerilmelerini durdurmak ve yavaşlatmak üzere kurgulanmış. Bu ilaçlar bir süre sonra kronik kabızlık nedeni oluyor. Türkiye'de sadece kabızlık nedeniyle kakasını kaçıran bu derece ağır kabızlık çeken 50 bin çocuğumuz var. Sadece kabız olan hastaların ömür boyunca hem kalın barsak, hem sindirim sistemi kanserine yakalanma riski çok yüksek. Yani çocuğu kanser riskinden korumak için anne sütünden azami yararlanmasını sağlamak ve olur olmaz ilaçları kullanmamak gerekir."



Tuncer, yeterli kalsiyum alınmasının da hastalığın önlenmesinde etkili olduğunu, süt ve süt ürünleri tüketimine ağırlık verilmesi gerektiğini, lifli besinlerin tercih edilmesi ve her gün en az yarım saat yürüyüş yapmanın kanseri önleyici tedbirler arasında olduğunu ifade etti.



Prof. Dr. Tuncer, obezite, alkol ve sigaranın kansere yol açan riskler arasında bulunduğunu söyledi.



Meme, rahim ağzı ve sindirim sistemi taraması



Prof. Dr. Tuncer, Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Daire Başkanlığı olarak, ülke genelinde 85 adet bulunan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) aracılığıyla meme, rahim ağzı ve sindirim sistemi kanserlerine karşı tarama yapıldığını ve hedeflerinin 2010 yılının sonuna kadar bu 3 kanser türü açısından taranmamış tek bir kimsenin bile kalmaması olduğunu vurguladı.



Tuncer, 35 yaşına gelmiş her kadının, yılda en az bir kez smear testi yaptırması, 49 yaşındaki her kadının mutlaka mamografi çektirmesi, 50 yaşında girmiş kadın ve erkek herkesin yılda bir defa dışkısında gizli kan olup olmadığına baktırması gerektiğini bildirdi.



Kolon kanserinin erkeklerde daha sık görüldüğünü, genel olarak görülme sıklığının 100 binde 12 civarında olduğunu dile getiren Tuncer, her mesai saatinde 2 kişiye kolon kanseri tanısı konulduğunu ve bu 2 kişiden birinin hayatını kaybettiğini anlattı.



Hastalığın ortaya çıkmadan önlenmesinin hastalığın tedavisinde çok daha kolay ve maliyet açısından düşük olduğunu ifade eden Tuncer, şunları kaydetti:



"Kolon kanseri, Türkiye'de öldüren 3-4 kanser çeşidinden biri. Türkiye'de toplam kanser türlerinde 2 puanlık artış var. Kanser tedavisi için yılda 2,6 milyar avro harcama yapıldı. Hastalık konusunda toplumu bilinçlendirmek, korunma yolları, erken teşhis ve tarama konularında halkımızı mutlaka bilinçlendirmeliyiz. Biz bu farkındalığı yaratmak için bu yıl çok büyük bir bütçe ayırdık."



Yılda bir kez kolonoskopi yaptırılması önerisi



Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastaneleri Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Demirkazık da dışkıda kan görülmesi ve uzun süreli kabızlık çekilmesi halinde mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini söyledi.



Kolon kanserinin genelde belirti vermediğini, gizli kanama yaptığını bunun da anemiye (kansızlık) yol açtığını anlatan Demirkazık, "Bir kişide anemi varsa bunun mutlaka nedeni araştırılmalı. Bu konuda hekimler de bilinçlendirilmeli. Anemisi olan hastalara demir ilacı verip gönderilmemeli" dedi.



Kolon kanserinin teşhisinde erken teşhiste iyileşme şansının çok yüksek olduğu vurgulayan Demirkazık, erken teşhiste hastalığın ömür boyu yüzde 80-90 oranında bir daha tekrar etmediğini dile getirdi.



Demirkazık, 50 yaşın üzerinde olan, ailesinde kalın barsak kanseri hastalığı bulunan herkesin yılda en az bir kere kolonokoskopi yaptırması gerektiğini vurguladı.



