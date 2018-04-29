T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Kolombiya'nın en büyük uyuşturucu çetesi 'teslim olacak'

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, ülkenin en güçlü uyuşturucu kaçakçılığı çetesinin adalete teslim olmaya hazır olduğunu açıkladı. Kolombiya güvenlik güçleri, geçen aylarda Gulf Clan adlı uyuşturucu çetesine yönelik büyük bir operasyon başlatmı

29 Nisan 2018 20:30

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, ülkenin en güçlü uyuşturucu kaçakçılığı çetesinin teslim olmaya hazır olduğunu açıkladı.

Santos, hükümet yetkililerinin Pazar günü Gulf Clan adlı çetenin lideriyle görüştüğünü, çete liderinin "tüm adamlarıyla birlikte adalete teslim olmaya hazır olduğunu" açıkladığını belirtti.

Kolombiya Adalet Bakanı Enrique Gil ve Başsavcı Nestor Martinez'in teklifi değerlendirip "gerekli adımları atacağı" bildirildi.

Devlet başkanı Santos, güvenlik güçlerinin çeteye yönelik başlattığı operasyon sonucu çetenin ciddi yara aldığını, 1,500'den fazla elemanının yakalandığını ve ikinci liderinin öldürüldüğünü söyledi.

Kolombiya Savunma Bakanlığı da çetenin yaklaşık 1,800 elemanının kaldığını açıklamıştı.

Santos "Bu bir siyasi anlaşma değil, adalete teslim olmak" dedi.

Kolombiya polisi son olarak Ağustos ayında, ülkenin Pasifik Okyanusu'ndaki ana limanı Buenaventura'da, Gulf Clan tarafından Avrupa'ya gönderilmek üzereyken yakalanan 1 ton kokaine el koymuştu.

Gulf Clan, Kolombiya'da silahlı solcu gruplarla çatışmanın sürdüğü yıllarda sağcı paramiliterler tarafından kurulmuştu.

Kolombiya hükümeti Pazartesi günü de ülkenin son silahlı gerilla örgütü ELN (Ulusal Kurtuluş Ordusu) ile geçici ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel SantosKolombiyaGulf ClanDevlet Başkanı Juan Manuel SantosSantosPazarAdalet Bakanı Enrique GilBaşsavcı Nestor MartinezDevletSavunma BakanlığıAğustosPasifik OkyanusuBuenaventura Gulf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24