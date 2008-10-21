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Kültür-Sanat

Kolombiya'nın 10 bacaklı kütüphanesi!

Kolombiya'nın savaş yorgunu kırsal kesiminde yaşayan Luis Soriano, her hafta sonu iki eşeği Alfa ve Beto'ya yüklediği kitaplar ve koltuğunun altına aldığı bir 'kütüphan

21 Ekim 2008 03:00

Kolombiya'nın savaş yorgunu kırsal kesiminde yaşayan Luis Soriano, her hafta sonu iki eşeği Alfa ve Beto'ya yüklediği kitaplar ve koltuğunun altına aldığı bir 'kütüphane' yazısıyla yollara düşüyor.

Kolombiya'nın cangıllarla kaplı coğrafyasında yer alan ulaşılması zor köylere okuma şevkini aşılamaya çalışan 36 yaşındaki Soriano aslında seyyar bir kütüphaneci olduğu kadar öğretmen de. Uzak köylere yaptığı kitap seferlerini anlatırken "önce gereklilik, sonra zorunluluk sonra da gelenek haline dönüştü" diyor Soriano. "Şimdi ise iki eşek ve bir adamdan oluşan bir kurum" diye ekliyor seyyar kütüphaneci.

Ülkenin ücra yerlerinden sayılan Aracataca bölgesinin La Gloria kasabasının en bilinen çehrelerinden biri olan Soriano, Gabriel Garcia Marquez'in "Yüzyıllık Yalnızlık" romanına esin kaynağı olan Latin Amerika kırsalının ıssızlığını, köyler arasında mekik dokuduğu iki eşeğine yüklediği kitaplarıyla kırmaya çalışan bir misyoner. En büyük motivasyonunun yolunu gözleyen çocuklardaki okuma arzusu olduğunu söyleyen Luis Soriano'nun garip ama etkileyici hikayesi ülkenin önemli yönetmenlerinden biri tarafından belgesel haline getirilme aşamasında.  (TEMPO24)



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