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Dünya
Deutsche Welle

Kolombiyalılar bir kez daha barış için yürüdü

Kolombiyalı çiftçi, öğrenci ve yerli aktivistlerden oluşan binlerce kişi FARC ile barış anlaşmasının uygulamaya konulması için sokaklara döküldü. Göstericiler, anlaşmaya bağlı kalınmasını istedi.

13 Ekim 2016 13:28

Kolombiya'da yapılan referandumda, halkın yüzde 50,21’nin Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile Kolombiya hükümeti arasında imzalanan barış anlaşmasına 'hayır' demesinin yankıları sürüyor. Barış sürecinin tehlikeye girmesini istemeyen barış yanlısı binlerce gösterici Kolombiya sokaklarında bir kez daha barış çağrısı yaptı.

"Halk barışı hak etti"

Bu hafta içinde ikinci kez düzenlenen protesto gösterisinde, çiftçi, öğrenci ve yerli aktivistlerden oluşan barış yanlıları barış sürecine bağlı kalınmasını talep etti.

Başkent Bogota kentinde düzenlenen gösteride protestocular, 50 yılı aşkın süre devam eden çatışmaların kurbanlarının fotoğraflarını ellerinde tutarak, beyaz karanfillerle barış mesajları verdi. "Halk bunu hak etti, barış anlaşması yürürlükte kalacak" sloganları atan göstericiler, anlaşmanın zaman kaybetmeden hayata geçirilmesini istedi.

FARC lideri: Yakında iyi haberler vereceğiz

Gerilla örgütü FARC ile Kolombiya hükümeti arasında Eylül ayı sonunda varılan anlaşma sonrasında, barış için gösterdiği çabalardan ötürü Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos bu seneki Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Barış anlaşmasının Ekim ayı başında düzenlenen referandumda reddedilmesinin ardından Devlet Başkanı Santos'un muhafazakar muhalefetin eleştirdiği noktaların da gözetileceği şekilde FARC ile müzakereleri sürdürmesi bekleniyor.

Caracol radyosuna açıklamalarda bulunan FARC lideri Rodrigo Londono, barış sürecinin kurtarılması konusunda iyimser bir duruş sergiledi ve bu doğrultuda bir çözüm bulunabilmesi için hükümet temsilcileriyle birçok kez bir araya geldiğini ifade etti. Yaraların sarılabilmesi için işbirliği yapılması gerektiğini ifade eden Londono, "Yakında iyi haberler vereceğiz" diye konuştu.

FARC ile Kolombiya hükümeti arasındaki silahlı çatışmalar süresinde yaklaşık 220 bin kişi hayatını kaybetmiş ve 8 milyon kişi de evini terk etmek zorunda kalmıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

AP/epd/Reuters, BÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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