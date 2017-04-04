Kolombiyalılar 35 milyar dolarlık altın madenine 'Hayır' dedi

Kolombiya’da küçük bir kasaba 35 milyar dolarlık bir altın madeni projesini ret ederek, kârın yerine insan ve doğa sağlığını seçti. Cajamarca kasabasının yüzde 98’inin hayır dediği maden projesinin toprağı ve suyu geri dönülmez bir şekilde kirleteceğinden korkuluyor.

Görkem Gömeç’in Yeşilist’te yer alan haberine göre, Güney Afrikalı AngloGold Ashanti şirketinin Dev ismini verdiği proje Güney Amerika’nın en büyük altın madeni olacaktı. Cajarmacalıların oyuna rağmen Kolombiya hükumeti hala altın madeninin yapılmasından yana ve çevreye etkisinin tehlikeli seviyelerde olacağına inanmıyor. Hatta maden, hükümet tarafından Marksist isyancıların bölgeye verdiği zararı kapatacak bir şans olarak görülüyor.

Buna rağmen Cajamarca’da oy verenenlerin neredeyse hepsi bu projeye hayır yanıtını verdi. 21 yaşındaki öğrenci Camila Méndez gelecek nesiller için hayır oyu verdiğini belirtiyor. Camila aynı zamanda kendileri gibi küçük bir kasabanın bir maden devine karşı duruş sergilemesinin çok daha büyük etkileri olacağına inanıyor.

Bununla beraber madencilik şirketi bölgede madencilik yapma iznini elinde bulundurmakta. Her ne kadar topraklar yerel hükumete bağlı olsa da, toprak altı zenginliklerinin yönetimi ulusal hükumete ait. Şimdi ÇED raporu için başvuru yapan madencilik şirketinin bu onayı alması durumunda son kararı verecek yer mahkemeler ya da parlamento olacak.