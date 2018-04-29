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BBC Türkçe

Kolombiyalı öğrencilerin mini etek protestosu

Kolombiya'daki bir üniversite, kız öğrencilere "sınıf arkadaşları ve öğretmenlerinin dikkatlerini dağıtmamak" için mini etek giymemelerini tavsiye etmesi üzerine büyük tepki gördü.

29 Nisan 2018 20:30

Kolombiya'daki bir üniversite, kız öğrencilere "sınıf arkadaşları ve öğretmenlerinin dikkatlerini dağıtmamak" için mini etek giymemelerini tavsiye etmesi üzerine büyük tepki gördü.

Tavsiyenin cinsiyetçi olduğunu söyleyen öğrenciler, protesto için kız erkek tüm öğrencilerin kampüste mini etek ve şortlar giymesini öngören bir kampanya başlattı.

Medellin kentindeki Papalık Bolivar Üniversitesi (UBP) kız öğrencilerin giyimi konusundaki tavsiyesini internet sitesinde yayımlanıştı.

Tepkilerin ardından, tavsiyenin sadece genel bir öneri olduğu vurgulandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, tavsiyenin okula yeni başlayan öğrenciler için olduğu söylenirken "UBP öğrencilerin kişiliklerini ifade etme hakkına saygı duyuyor ve öğrencilerin giyimleri konusunda hiç kural koymadı" denildi.

İnternet sitesinden kaldırılan tavsiyeler "Üniversiteye giderken nasıl giyinmelisiniz?" başlığını taşıyordu.

Tavsiyelerde "Sınıf arkadaşlarınız ve öğretmenlerinizin dikkatini dağıtmaktan daha rahatsız edici bir şey yoktur. Bu nedenle göğüs dekoltesi, mini etekler ve dar giysiler giymemenizi öneriyoruz" deniliyordu.

30 Ocak'ta internet sitesine konulan tavsiyelerin öğrecilerin sosyal medya hesaplarında hızla yayılmasının ardından #UBPEnFalda (Mini etekli UBP) etiketli bir kampanya başlatıldı.

Öğrenciler bu etiketle, kendilerinin ve arkadaşlarının üniversitedeki mini etekli ve şortlu fotoğraflarını paylaştı.

Üniversite daha önce de cinsiyetçilikle suçlanmıştı.

Okul 2015'te 5 ila 10 yaşındaki kız çocuklarını hedef alan iyi davranış kursları başlatmıştı ve kursun adı da "Kızsal şeyler" konulmuştu.

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