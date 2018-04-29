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BBC Türkçe

Kolombiyalı mahkumlar gardiyanı sarhoş edip kaçtı

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yüksek güvenlikli bir hapishanede iki mahkum, gardiyanı sarhoş ettikten sonra daha fazla içki alıp geleceklerine söz vererek firar etti.

29 Nisan 2018 20:30

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yüksek güvenlikli bir hapishanede iki mahkum, gardiyanı sarhoş ettikten sonra daha fazla içki alıp geleceklerine söz vererek firar etti.

John Alejandro Gutiérrez Rincón ve Olmedo Vargas Padilla adlı mahkumların geri dönmemesi üzerine Cumartesi gününden beri polisler iki kaçak mahkumu arıyor.

Mahkumların sıkı kontrollerin gerçekleştirilmesine rağmen el yapımı likör üretmeyi başardığı, bu likörü gardiyana ikram ederek gardiyanın sarhoş olmasına yol açtıkları düşünülüyor.

Meslektaşları da söz konusu gardiyanın nefesinin alkol koktuğunu ancak alkol testine girmeyi reddettiğini söyledi.

Aynı zamanda diğer gardiyanlar verdikleri ifadede mahkumların gardiyanı alkol alıp geri geleceklerine ikna ettiklerini belirtti.

Hapishane kapılarında herhangi bir zararın tespit edilememesi üzerine yetkililer gardiyanın iki mahkumun kaçmasına göz yumduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Hapishane müdürü Germán Ricaurte, Kolombiya'daki bir radoyaya verdiği röportajında, bu durumu "profesyonelliğe ve meslek etiğine" aykırı bir durum olarak tanımladı.

İki mahkumun da FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) üyesi olduğu, Rincón'un 2003 yılında gerçekleşen bir kaçırma olayından ötürü 40 yıl hapis cezası aldığı, Vargas'ın ise son zamanlarda örgütten ayrılarak hırsızlıktan içeri girdiği ve davasının görülmesini beklediği aktarıldı.

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