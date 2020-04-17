Kolombiyalı kaleci Higuita'nın akrep vuruşu kurmaca mıydı?

Kolombiyalı efsanevi kaleci Rene Higuita, 1995 senesinde Kolombiya'nın Wembley'de İngiltere ile oynadığı hazırlık maçında yaptığı akrep vuruşuyla tarihe geçmişti. Peki olay gerçek miydi, kurmaca mıydı?

The Guardian yazarı Max Rushden, Higuita'nın akrep vuruşuna ilişkin şunları yazdı:

"Tarih 6 Eylül 1995’i gösteriyordu. Önemsiz bir hazırlık maçıydı. İngiltere Wembley’de Kolombiya’yı ağırlayacaktı. Hepimiz o anı biliyoruz. Jamie Redknapp’in vuruşunu kaleci Rene Higuita akrep vuruşuyla çıkarmıştı. O kadar sıra dışı bir andı ki, ilerleyen yıllarda birçok ‘tarihin en önemli spor olayı’ listelerinde ilk yüze girecekti.

Ama Higuita’nın akrep vuruşu gerçek değil kurmacaydı. Biliyorum. Çünkü oradaydım. İkinci kez bir İngiltere maçına gitmiştim ve üst üste ikinci kez maç berabere bitiyordu. Maçın anlatıcısı Ian Darke, ‘Aman Tanrım! Daha önce böyle bir şey görmüş müydünüz?’ diyordu.





Evet, aslında görmüştüm. Yaklaşık 25 dakika önce. Maç ısınmaları boyunca, hem de defalarca. Maçta yaşandığında kendi kendime, ‘Evet, bunu görmüştüm. Yaklaşık 25 dakika önceydi ve maç başlamamıştı’ diye düşündüm.

"Pozisyon ofsayttı ve Redknapp ideal bir top göndermişti"

Pozisyon ofsayttı ve Redknapp vurulması için ideal bir top göndermişti. ‘Peki bu gerçekten önemli mi?’ diye sorabilirsiniz. Gerçek olmasa bile anıların tadını çıkaramaz mıydık? Doğrusu, okuldan geriye kalan vaktimde, yaz boyunca o hareketi yapmaya çalışmıştım.



O zaman şunu söyleyeyim: Higuita hakemin bayrağını gördüyse ve Redknapp topu özellikle yavaş attıysa bile, bunların hiçbir önemi yok. Çünkü o bunu deneyip temiz bir iş çıkarmıştı.

Bu yüzden sözümü geri alıyorum. Ne kadar muhteşem bir olay ve ben de bunu canlı canlı izleyebildiğim için ne kadar şanslıyım. Marcela Mora Y. Araujo, 2007 senesinde The Guardian’a, ‘İngiltere’yle Wembley’de oynadıkları hazırlık maçında Rene Higuita’nın yaptığı akrep vuruşu, tartışmasız şekilde unutulmazlar statüsündedir.



Rene’yi yeşil çimler üzerine tarih boyunca çıkmış olan en eğlenceli karakterlerden biri yaptı’ yazmıştı. Aynı şekilde Kolombiyalı kaleci David Ospina, ‘Resmen bayılmıştık. Sürekli onu konuşur dururduk. Wembley’de yaptıkları inanılmazdı. Kendisi, biz Kolombiyalılar için çok önemli bir figürdür’ demişti.