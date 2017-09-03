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Dünya

Kolombiyalı isyancılar Rus rehineyi öldürdü

Voskanyan Kasım 2016'da kaçırılmıştı

Küba Devrimi&#39;nden ilham alan ELN 1964&#39;te kuruldu

03 Eylül 2017 18:16

Kolombiya'da isyancı ELN örgütü, ellerindeki bir Rus rehineyi kaçmaya çalıştığı sırada öldürdüklerini duyurdu. Örgüt Ermeni kökenli Rus vatandaşı Arsen Voskanyan'ın geçen nisan ayında öldürüldüğünü bildirdi.

Voskanyan geçen kasım'da kaçırılmıştı ve ELN tarafından ülke dışına kaçırmak için zehirli kurbağa toplamakla suçlanıyordu.

Örgüt hükümetle barış görüşmeleri yürütüyor ancak adam kaçırma politikalarının yakın gelecekte büyük ihtimalle değişmeyeceğini söylüyorlar.

Ulusal Kurtuluş Ordusu ELN, eylemlerinin büyük kısmını kaçırdığı rehinelere ödenen fidyelerle finanse ediyor. Voskanyan'ın öldürüldüğü duyurusu, geçen şubatta başlayan üçüncü tur barış görüşmelerinin sonuna doğru yapıldı.

Örgüt, Voskanyan'ın, Kızılhaç yetkililerine teslim edilip serbest bırakılmak üzere ülkenin kuzeybatısındaki ormanlık bölgeye götürüldüğünü söyledi.

Örgütün açıklamasında, aniden bir ELN militanının el bombasını alıp kaçmaya çalışan Voskanyan'ın vurularak öldürüldüğü savunuldu.

Bu bilgi Kolombiya hükümeti tarafından doğrulanmadı. Kolombiya hükümeti ve ELN, FARC örgütüyle yapılan görüşmelerdeki başarıyı tekrarlamak istiyor.

FARC ve hükümet dört yıl süren görüşmelerin ardından, geçen Kasım 2016'da barış anlaşması imzalamıştı.

 

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