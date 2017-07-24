Kolombiyalı FARC siyasete giriyor

Kolombiya'da 50 yılı aşkın süredir devlete karşı silahlı mücadele veren FARC 1 Eylül'de siyase giriyor.

Geçen yıl hükümet ile yürüttüğü barış müzakereleri uyarınca ateşkes ilan eden ve bu yıl resmen silahlı mücadeleyi bırakıp silahlarını 24 Haziran'da Birleşmiş Milletler'e teslim eden örgütün kuracağı siyasi partinin ismi ve programı henüz belli değil.

Bugün düzenlenen bir basın toplantısında Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri komutanlarından Carlos Antonio Lozada "1 Eylül'de (başkent Bogota'daki) Bolivar Meydanı'nda partiyi resmen kuracağız" dedi.

Gerçek ismi Julian Gallo olan Lozada, örgütün "büyük siyasi-kültürel eylem" planı üzerinde çalıştıklarını kaydetti. FARC'ın baş müzakerecisi Ivan Marquez de "Siyasete katılabilmek için barış yaptık" şeklinde konuştu.

Örgütün kuracağı siyasi partinin programının ve isminin Ağustos sonundaki kongrede belirlenmesi bekleniyor.

Ateşkes ve silahsızlanma

FARC gerillaları ve Kolombiya devleti arasında 1964 yılından beri devam eden çatışmalar, tarafların birçok kez çözüm masasına oturmasıyla sonlandırılmaya çalışıldı.

En son 2012 yılında başlayan görüşmeler, Ağustos 2016'da kalıcı bir barışın tesis edilmesi yönünde başarıya ulaştı ve taraflar Eylül ayında barış anlaşmasını imzaladı.

Ülkede Ekim 2016'da düzenlenen referandumda barış anlaşması halk tarafından yüzde 50,2'lik bir oyla reddedildi, ancak hükümetin girişimleri neticesinde gözden geçirilen anlaşma aynı yılın kasım ayında parlamentoda onaylanarak yürürlüğe girdi.

Aynı yıl silahlı çatışmaları sonlandırmada oynadığı rol dolayısıyla Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

FARC ile Kolombiya devleti arasındaki silahlı mücadelede bugüne kadar 260 binden fazla insan hayatını kaybederken, 60 bin Kolombiyalı'nın akıbeti bilinmiyor. Çatışmalarda ayrıca yedi milyondan fazla kişi de yerinden oldu.

Ülkede kalan son silahlı grup ELN ise hükümet ile barış görüşmelerini sürdürüyor.

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AFP/Reuters,ÇÖ/BK