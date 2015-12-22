Kolombiya'dan 27 yıl sonra gelen özür

Kolombiya hükümet, 1988 yılında Segovia'da sağcı paramiliter grupların ateş açması sonucu 43 bölge vatandaşının hayatını kaybetmesi nedeniyle özür diledi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, katliamdaki rolünü kabul eden hükümet adına Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un İnsan Hakları Danışmanı Guillermo Rivera resmi olarak özür diledi.

Hükümet, hayatını kaybedenlerin anılması için Segovia'da özel bir tören düzenledi.

Ayrıca bölge sakinlerinin ellerindeki pankartlarla mezarlıktan şehir merkezine doğru yürüyüş organize ettiği, yaşananlara dair hazırlanan bir belgesel ve tiyatro gösteriminin de gerçekleştirildiği belirtildi.

O dönem yeni kurulan sol kanat Yurtsever Birliği Partisi'nin (UP) mart ayındaki seçim zaferinin intikamını almak isteyen paramiliter gruplar, 11 Kasım 1988 gecesi Segova bölgesine girerek halka ateş açmıştı.

Daha sonra 2013 yılında Liberal Parti'den Kongre Üyesi Cezar Perez, saldırının planlayıcısı olarak Kolombiya Yüksek Mahkemesi tarafından suçlu bulunmuştu.

Dönemin emniyet teşkilatı ve silahlı güçlerinin "ölüm mangaları" olarak da adlandırılan paramiliter grupların bölgeye girmelerine engel olmadıkları ve zanlıları gözaltına almadıkları gerekçesiyle suça ortak olduğu belirtiliyor.

Daha önce Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile aynı çizgide olan UP, 1985 yılında Kolombiya hükümeti ile bir barış anlaşması yaparak siyasete girmişti ancak UP'nin 1988 yılında düzenlenen seçimlerdeki zaferi sonrasında, yüzlerce parti üyesi ve destekçisi paramiliter gruplar tarafından öldürülmüştü.

Kolombiya hükümetinin katliam özrü, FARC ile 2012'de Küba'dan başlayan ve halihazırda devam eden barış görüşmeleri sürecinde geldi.

Taraflar arasında yıllardır süren görüşmeler sonrasında 2016'nın Mart ayında nihai anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

Kolombiya'da 50 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle 220 binden fazla kişinin öldüğü ve milyonlarca kişinin yerlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.