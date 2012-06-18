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Çevre

Kolombiya'daki Nevado del Ruiz yanardağı hareketlendi

Kolombiya’daki Nevado del Ruiz yanardağından kül ve duman çıkmaya devam ediyor

18 Haziran 2012 15:13

Yetkililer, yanardağdaki hareketlilik nedeniyle üç hafta önce verdikleri turuncu alarmın hala geçerli olduğunu söyledi.

Nevado del Ruiz’in, 1985 yılında patlaması sonucu oluşan çamur kayması nedeniyle 25 bin kişi ölmüştü.

Yanardağın saçtığı küllerden etkilenen bölgede 35 bin yüz maskesi dağıtıldı.

Yetkililer, geçen Mayıs ayından beri kapalı olan Manizales kenti yakınlarındaki havaalanının, yanardağ kül sıçratmaya son verene kadar kapalı kalacağını söyledi.

Ülkenin orta bölgesindeki Manizales kentinde bulunan Yanardağ Gözlemevi, kül bulutlarının ve dumanların Pazar günü, 2 bin metre yüksekliğe ulaştığı belirtildi.

Gözlemevindeki bilim adamları, yanardağın “günler veya haftalar” içinde patlayabileceği uyarısında bulundu.

Yanardağın eteğindeki nehir kenarında oturan ve olası bir patlamada risk altında olan yaklaşık 150 aile bölgeden tahliye edildi.

Yanardağın patladığı 1985 yılında, Lagunilla nehri kıyısındaki Armero kenti, lavların erittiği kar sularının altında kalmıştı.

Çamur kayması oluşan su akıntısının hızı saatte 60 kilometreyi bulmuştu.

(BBC Türkçe)

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