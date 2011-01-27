T24 LogoT24 Logo
Dünya

KOLOMBİYA'DAKİ MADEN KAZASINDA 11 ÖLÜ SARDINATA (A.A)

27 Ocak 2011 09:19

-KOLOMBİYA'DAKİ MADEN KAZASINDA 11 ÖLÜ SARDINATA (A.A) - 27.01.2011 - Kolombiya'nın kuzeydoğusundaki Sardinata kasabasında meydana gelen maden kazasında, son belirlemelere göre 11 işçinin öldüğü, 10 işçinin de göçük altında kaldığı bildirildi.  Sardinata belediye başkanı Yamile Rangel AFP'ye yaptığı açıklamada,  kömür madeninde meydana gelen patlamada ilk önce dört işçinin öldüğünü, cesetlerinin de çıkarıldığını, kazada yaralanan bir madencinin hastaneye kaldırılması sırasında yolda ölmesi sonucu ölü sayısının beşe yükseldiğini belirtti. AFP muhabiri, daha sonra, madenden beyaz torbalara sarılmış altı cesedin daha çıkarıldığını bildirdi. Olay yerine yardım ekipleri yollayan Kolombiya madenler Enstitüsü (Ingeominas) ise AFP'ye yaptığı açıklamada, 20 madencinin öldüğünü ileri sürdü. Ingeominas'ın sözcüsü, ''Göçük altında kalan madencileri de ölenlerin listesine katıyoruz çünkü hayata kalmış olmaları mümkün değil'' diye konuştu. Sözcü, patlama sonrası madende yayılan zehirli gazlardan dolayı cesetleri çıkarmanın zor olacağını sözlerine ekledi. Kazanın vardiya değişikliği sırasında olduğunu belirten güvenlikten sorumlu Alvaro Silva, ''Vardiyası biten işçiler çıkarken vardiyası başlayanlar madene iniyordu ve o sırada patlama meydana geldi'' dedi. Ülkenin başkenti Bogota'nın 600 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Norte Santander eyaletinin başkenti Cucuta'ya bir saat uzaklıkta, Venezuela sınırına yakın olan Sardinata kasabasının 25 bin kişilik nüfusu geçimini bölgedeki kömür madenlerinden sağlıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24