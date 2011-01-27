-KOLOMBİYA'DAKİ MADEN KAZASINDA 11 ÖLÜ SARDINATA (A.A) - 27.01.2011 - Kolombiya'nın kuzeydoğusundaki Sardinata kasabasında meydana gelen maden kazasında, son belirlemelere göre 11 işçinin öldüğü, 10 işçinin de göçük altında kaldığı bildirildi. Sardinata belediye başkanı Yamile Rangel AFP'ye yaptığı açıklamada, kömür madeninde meydana gelen patlamada ilk önce dört işçinin öldüğünü, cesetlerinin de çıkarıldığını, kazada yaralanan bir madencinin hastaneye kaldırılması sırasında yolda ölmesi sonucu ölü sayısının beşe yükseldiğini belirtti. AFP muhabiri, daha sonra, madenden beyaz torbalara sarılmış altı cesedin daha çıkarıldığını bildirdi. Olay yerine yardım ekipleri yollayan Kolombiya madenler Enstitüsü (Ingeominas) ise AFP'ye yaptığı açıklamada, 20 madencinin öldüğünü ileri sürdü. Ingeominas'ın sözcüsü, ''Göçük altında kalan madencileri de ölenlerin listesine katıyoruz çünkü hayata kalmış olmaları mümkün değil'' diye konuştu. Sözcü, patlama sonrası madende yayılan zehirli gazlardan dolayı cesetleri çıkarmanın zor olacağını sözlerine ekledi. Kazanın vardiya değişikliği sırasında olduğunu belirten güvenlikten sorumlu Alvaro Silva, ''Vardiyası biten işçiler çıkarken vardiyası başlayanlar madene iniyordu ve o sırada patlama meydana geldi'' dedi. Ülkenin başkenti Bogota'nın 600 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Norte Santander eyaletinin başkenti Cucuta'ya bir saat uzaklıkta, Venezuela sınırına yakın olan Sardinata kasabasının 25 bin kişilik nüfusu geçimini bölgedeki kömür madenlerinden sağlıyor.