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Dünya
Deutsche Welle

Kolombiya'da yeni barış girişimi

Daha önce vardıkları anlaşma referandumda reddedilen Kolombiya hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) Perşembe günü yeni bir barış anlaşması imzalayacak.

23 Kasım 2016 16:04

Kolombiya'da barış için yeni bir girişim başlatıldı. Geçen ay Kolombiya hükümetiyle gerilla örgütü FARC arasındaki barış anlaşmasının referandumla ret edilmesinden sonra gerillalara çok yumuşak davranıldığı eleştirileri yapılmıştı.Yeni anlaşmanın referanduma götürülmeyeceği, ancak kongrenin onayına sunulacağı bildirildi.

İki taraftan müzakereciler yaptıkları açıklamada "Hükümet ve FARC delegasyonu sorunu bitirmek ve sağlam ve kalıcı bir barış sağlamak için son bir anlaşma imzalamaya karar verdiler" dendi. İki taraf anlaşmanın onay için kongreye sunulacağını, bunun için gerekli prosedürler üzerinde çalışıldığını belirttiler.

Gerilla örgütüyle varılan barış anlaşmasına karşı çıkanlar, suç işlemiş örgüt üyelerinin af edilebilecek olmasını ve FARC'ın meşru bir siyasi partiye dönüştürülmesinin örgütün nüfuzunu arttırabilecek olmasını eleştiriyorlar.

Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos yeni barış teklifinin daha güçlü olduğunu ve siyasi muhaliflerinin de talep ettiği değişiklikleri dikkate aldığını söyledi. Ancak ana muhalifi ve barış anlaşmasına karşı çıkan eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe FARC'a aşırı taviz verildiğini savunuyor.

Kolombiya'daki gerilla grupları, ordu ve aşırı sağcı militanlar arasındaki savaş 1960'lı yıllarda toprak anlaşmazlığı ve sosyal eşitsizlik yüzünden patlak vermiş ve çatışmalar sırasında yüzde 80'i sivil olmak üzere en az 340 bin kişi öldürülmüştü.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,epd/SSB,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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