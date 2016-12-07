Kolombiya'da uçağı düşen şirketin başkanı gözaltında

Brezilyalı Chapecoense takımının oyuncularının da aralarında olduğu 71 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasıyla ilgili soruşturma kapsamında uçuşu gerçekleştiren şirketin başkanı gözaltına alındı.

LaMia'nın başkanı Gustavo Vargas'ın şirkette görevli bir teknisyen ve sekreterle birlikte Bolivya'da gözaltına alındığı bildirildi.

Havayolu şirketi yetkilileri, İngiliz yapımı kısa menzilli bir uçakla Brezilya'nın Santa Cruz kentinden Kolombiya'daki Medellin'e kadar dört saati aşkın bir zaman alan uçuşu gerçekleştirmek için yetersiz yakıtla yola çıkılmasında ihmalleri olup olmadığıyla ilgili sorgulandıkları ifade edildi.

Kolombiya'da geçen hafta meydana gelen kazada, Brezilyalı Chapecoense takımının oyuncularını taşıyan uçak ineceği havaalanına kısa bir mesafe kala düşmüş ve kazada 71 kişi yaşamını yitirmişti. Kazadan altı kişi de sağ kurtulmuştu. Uçağın yakıtının bitmesi sonucu düştüğü iddia edilmişti.

Kazanın ardından LaMia şirketinin işletme lisansı durdurulmuştu. Hava kuvvetlerinden emekli pilot Vargas da uçakta yaklaşık dört buçuk saatlik yeterli yakıtın olması gerektiğini ve yakıt ikmali için herhangi bir kararın pilotun takdirinde olduğunu söylemişti.

Kazadan yaralı olarak kurtulan kabin görevlisi Erwin Tumuri ise yakıt ikmali için ilk durağın Bolivya'daki Cobija kenti olduğunu ancak pilotun buna gerek görmediğini söylemişti.

Tumuri, Brezilya televizyon kanalı Globo TV'ye yaptığı açıklamada kabin ekibi ve yolculara, elektrik arızası ya da yakıtın bitmesi ile ilgili herhangi bir uyarı yapılmadığını iddia etmişti.