-Kolombiya'da toprak kayması: 21 ölü BOGOTA (A.A) - 07.11.2011 - Kolombiya'nın kuzeybatısında aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymasında çamur ve moloz altında 21 ceset bulunduğunu bildirildi. Kızılhaç Kurtarma Müdürü Cesar Uruena, başkent Bogota'nın 165 kilometre kuzeybatısındaki Manizales'te meydana gelen toprak kaymasının ardından enkazlardan 21 kişinin cesedine ulaşıldığını söyledi. Uruena, kurtarma ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştığını ve hala hayatta kalanları bulma şansları olduğunu kaydetti.