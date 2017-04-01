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BBC Türkçe

Kolombiya'da toprak kayması: En az 92 kişi öldü

Kolombiya'nın güney batısında meydana gelen toprak kaymasında en az 92 kişi hayatını kaybetti. Olayda çok sayıda kişi de kayıp durumda bulunuyor.

01 Nisan 2017 22:58

Kolombiya'nın güney batısında meydana gelen toprak kaymasında en az 92 kişi hayatını kaybetti.

Gece boyunca devam eden yoğun yağış nedeniyle taşan nehirler, Putumayo bölgesindeki evleri çamur altında bıraktı. Olayda çok sayıda kişi de kayıp durumda bulunuyor.

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, afet sonrası bölgeye hareket ederken, ordu birimlerinin de kurtarma çalışmalarına katılacağını açıkladı.

Bölgenin valisi olan Sorrel Aroca, Kolombiya medyasına yaptığı açıklamada, bazı mahallelerin tamamıyla toprak altında kaldığını söyledi.

AFP ajansına konuşan bir acil durum yetkilisi, Mocoa nehrinin, 3 koluyla birlikte taşması sonucu çamur nehirlerinin oluştuğunu açıkladı.

Geçtiğimiz Mart ayı, Kolombiya'da 2011 yılından bu yana en yağışlı ay olarak kayda geçmişti

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