T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kolombiya’da tarihi uyuşturucu operasyonu

Bogota, 9 Kasım, (DHA)-  Kolombiya’daki muz çiftliklerinde toplanan 12 ton ağırlığında, 360 milyon dolar (1

09 Kasım 2017 22:25

Bogota, 9 Kasım, (DHA)-  Kolombiya’daki muz çiftliklerinde toplanan 12 ton ağırlığında, 360 milyon dolar (1.35 milyar lira) değerinde kokain ele geçirildi.

Kolombiya polisi, ülkenin tarihindeki en büyük uyuşturucu madde operasyonunu gerçekleştirdi. Kokain, ülkenin kuzeyinde bulunan dört muz çiftliğinde, ABD\'ye nakletmek için kullanılan kârlı bir kaçakçılık rotası üzerinde yakalandı. Dört kişiyi gözaltına alan polis bunların ünlü bir uyuşturucu çetesiyle çalıştığını doğruladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos konu hakkında: \"Kolombiya\'da bir kilo kokain 1.500 ABD Doları değerindedir. Amerika Birleşik Devletleri pazarında fiyat 30.000 dolara çıkıyor. Yakalanan miktar 360 milyon dolar değerinde” ifadelerini kullandı. Uyuşturucuların, Kolombiya yetkililerinin yıllarca yakalamaya çalıştıkları Körfez Çetesi lideri Dairo Úsuga\'ya (ya da Otoniel olarak da biliniyor) ait olduğunu düşünülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BogotaKasım DHA  KolombiyadakiKolombiyaKokainABDDörtKolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel SantosABD DolarıAmerika Birleşik DevletleriYakalananUyuşturucuların KolombiyaKörfezDairoOtoniel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24