Kolombiya'da tarihi anlaşma sonrası FARC liderinden özür

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) lideri Rodrigo Londono, örgütünün hükümet ile imzaladığı tarihi barış anlaşmasının ardından iç savaş mağdurlarından özür diledi.

"Timoşenko" lakaplı Londono, "Bu savaş boyunca sebep olmuş olabileceğimiz tüm acılardan dolayı af dilemek istiyorum" dedi.

Rodrigo Londono'nun Cartagena'daki törende sarfettiği bu sözler, ayakta alkışlandı.

Londono konuşmasında "Savaş bitti ve şimdi barışı inşa ediyoruz" derken, Kolombiya Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağının sesi duyuldu.

Bunun üzerine gülümseyen FARC lideri, "Bu kez barışa saygılarını göstermek için geldiler, bombalamak için değil" diye konuştu.

"Artık savaş yok" diyen Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ise FARC'ın silah bırakma kararını şu sözlerle övdü:

"Mermileri oylarla, silahları da fikirlerle değiştirmek her silahlı grubun alabileceği en cesur ve akıllıca karardır."

Santos ve Londono'nun barış anlaşmasına imza attıkları törende duygusal anlar yaşandı.

Katılımcılar törene beyaz gömlekler giyerek geldi. Anlaşma metni mermiden yapılmış bir kalem ile imzalandı. Törende Beethoven'ın 9. Senfonisi'nden "Neşeye Övgü" çalındı.

Kolombiya'da 1964'te başlayan ve 52 yıl süren iç savaşta yaklaşık 260 bin kişi öldü, 6 milyon kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bogota yönetimi ile FARC arasındaki resmi barış görüşmeleri ise 2 yıl süren hazırlıkların ardından 2012'de başladı.

Görüşmeler sonunda varılan anlaşma, Pazar günü referandumda oylanacak.

Yapılan son kamuoyu araştırmaları, Kolombiyalıların çoğunun anlaşmayı desteklediğini gösteriyor. Ancak halkın bir kesimi, suç işleyen FARC liderlerinin cezaevine girmeden Kongre üyesi olmalarına karşı çıkıyor.

Cartegana'daki töreni izleyen BBC muhabiri Lyse Doucet de, birçok Kolombiyalının hala FARC'ı affetmeye hazır olmadığını aktardı. Lyse Doucet'e göre önemli olan, tıpkı Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos'un söylediği gibi, barışı inşa edebilmek.

Anlaşma referandumda kabul edilirse FARC siyasi bir parti olacak ve 2018'te seçimlere katılacak. FARC'a barış anlaşması kapsamında ilk yasama döneminde en az 10 sandalye verilecek.