Kolombiya Oslo görüşmelerine başladı

Kolombiya hükümeti ile solcu FARC gerillaları arasında son on yılın ilk doğrudan görüşmelerinin başlatıldığı açıklandı. 50 yıldır süren çatışmaların tarafları, bir ay sürmesi beklenen doğrudan görüşmeleri başlatma kararını Norveç'in başkenti Oslo'da bir otelde açıkladılar.

Yapılan ortak açıklamada iki tarafın da görüşmelerin başlatılması ve gelecek ay Küba'nın başkenti Havana'da buluşulması konusunda hemfikir oldukları bildirildi.

Kolombiya hükümetinin görüşmelerdeki temsilcisi iki tarafın da ülkede toplumsal bir değişim gereği konusunda görüş birliği içinde olduğunu söyledi.

Baş görüşmeci Humberto de la Calle basın toplantısında "Bu sürecin daha önce gerçekleşen başka süreçlerin üzerine inşa edildiğini söylüyoruz" dedi.

De la Calle bugünkü görüşmelerin, bu yılın Şubat ayında yapılan zemin yoklama amaçlı ön görüşmeleri izlediğini kaydetti.

Kolombiya görüşmecisi, üçüncü adımın ise silahlı çatışmaya son veren anlaşmanın imzalanması olacağını, bu aşamada anlaşma metninin halkın onayına sunulacağını söyledi.

FARC gerilla örgütü adına görüşmelere katılan İvan Marquez ise gazetecilere "Zeytin dalıyla geldik" dedi ve örgütünün istikrarlı ve kalıcı bir barış arayışında olduğunu vurguladı.

'FARC görüşmecisi Ivan Marquez'

Daha önce Kolombiya'daki çatışmaya son vermek için üç girişim yapılmıştı. Son barış girişimi üç yıl süren görüşmelerden sonra 2002 yılında başarısızlığa uğramıştı.

'Oslo'dan Havana'ya'

Görüşmeler Oslo'da başlayıp Kasım ayının başından itibaren Havana'da devam edecek.

Görüşmelerin başladığını duyuran basın toplantısı Norveç ve Küba'dan arabulucuların da katılımıyla yapıldı. İki ülke süreçle ilgili garantör rolü üstleniyor.

Görüşmeler 5 ana mesele çevresinde odaklanacak: Silahlı mücadelenin son bulması, toprak reformu, siyasi muhalefetin ve vatandaş katılımının güvence altına alınması, uyuşturucu ticareti, çatışmanın kurbanlarının hakları ve mağduriyetlerinin giderilmesi.

Fakat bugün yapılan ortak açıklamada kırsal bölgelerin kalkınmasının ilk konu olacağı ve 15 Kasım'dan itibaren Havana'da görüşüleceği kaydedildi. Toprak reformu 1960'lı yıllarda FARC'ın kurulması ve ayaklanmayı başlatmasında çok önemli rolü olan bir talepti.

FARC görüşmecisi Kolombiya topraklarının büyük kısmının "devlet terörizmi yoluyla çalındığını" söyledi. Marquez bugün Kolombiyalıların yüzde 70'inin yoksul olduğunu ve 12 milyon Kolombiyalının aşırı yoksulluk içinde yaşadığını söyledi.

FARC başlangıçta hükümeti devirip yerine Marxist bir rejim kurmayı hedefliyordu. Ama son yıllarda gelirlerini giderek artan bir şekilde uyuşturucu ticaretinden sağlamaya başladı.

Örgütün 2001 yılında 16 bin civarında olduğu düşünülen gerilla sayısının şu anda 8 bine indiği tahmin ediliyor.

FARC'ın hükümetle bugünkü süreci başlatan lideri Alfonso Cano 2011 yılında Kolombiya birliklerinin yaptığı bir baskın ve bombardımanda öldürülmüştü.