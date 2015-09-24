Kolombiya'da silahlar susuyor



Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) lideri Timoleon Jimenez ile Havana'da bir araya geldi. Görüşmede Küba Devlet Başkanı Raul Castro da hazır bulundu.

Taraflar, görüşme sonrasında yaptıkları açıklamada, savaş suçları işleyenlerin dışındaki FARC militanlarının affedilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Santos, 6 ay içinde nihai barış anlaşmasının imzalanacağını söyledi.

Taraflar arasında 2012 yılından bu yana Küba'nın başkenti Havana'da görüşmeler yapılıyordu.

Kolombiya'daki savaşta 220 binden fazla insan hayatını kaybetti, milyonlarca insan köylerini terk etmek zorunda kaldı.