Kolombiya'da şeytan çıkarma dehşeti!

Kolombiya'da, "Hermes Abi" adlı Hermes Cifuentes'in her hafta düzenlediği şeytan çıkarma ayinleri büyük ilgi görüyor.

İçine şeytan kaçtığına inanan kişileri, çiçeklerle oluşturulan dairenin ortasına çizilen üçgene yatıran Cifuentes, vücutları ve yüzlerini toprağa buladığı, gözlerini bağladığı "hastalarını" dualarla tedavi ettiğini iddia ediyor.

Boyunlarına hac bağlanan kişiler, ayin sırasında ağlayıp, çığlık atıyorlar. Ayrıca ayinde kötü ruhları kovmak adına yumurta ve limon da kullanılıyor.

Dinci kesimleri yoğunlukta olduğu ülkenin Valle del Cauca bölgesinde 20 yıldır düzenlenen ayinler, işkenceyi andırdığı gerekçesiyle bazı kesimlerin tepkisine neden oluyor. (milliyet.com.tr)