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Dünya
Deutsche Welle

Kolombiya'da sel felaketi sonrası OHAL ilan edildi

Kolombiya'da meydana gelen sel felaketi sonrası ölü sayısı 273'e yükselirken, bölgede OHAL ilan edildi.

04 Nisan 2017 12:59

Cuma günü meydana gelen sel felaketinin ardından Kolombiya hükümeti Mocoa kentinde olağanüstü hal ilan etti. Sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısının 273'e yükseldiği bildirildi.

Sel bölgesini ziyaret eden Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos sel felaketindeki kayıpları "Son durum 43'ü çocuk olmak üzere 273 ölü, 262 yaralı" şeklinde açıkladı. Pazartesi günü yapılan aramalarda hala 200 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Haziran ayına kadar yağmurların devam edeceği uyarısında bulunarak, buna rağmen felaket bölgesinin yeniden inşasının başlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı felaket bölgesinde ekonomik, sosyal ve doğal olağanüstü hal ilan ederek, yeniden imar için Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas'ı görevlendirdi. Hükümet ayrıca ulusal afet yardım kurumuna 40 milyar pesoluk (13 milyon euro) kaynak aktarılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı kente su sağlayan kemerlerin yıkıldığını ve kolera gibi salgın hastalıkların baş göstermesini önlemek için acil olarak su arıtma tesisi kuracaklarını söyledi.

Cuma günü meydana gelen sel felaketi şiddetli yağış sonrası şehrin çevresindeki üç nehrin yataklarından taşması ve toprak kayması sonucu yaşanmıştı. Kurtarma ekipleri çamur yığınları içinde arama yapmaya devam ediyor. Mocoa 70 bin kişinin yaşadığı bir kent. Kızıl Haç selden kentte yaşayan 45 bin kişinin etkilendiğini açıkladı.

Kolombiya'da yaşanan en büyük felaket 1985'teki volkanik bir patlama sonucu meydana gelen toprak kaymasıydı. Armero kentini yıkan patlamada 25 bin kişi yaşamını yitirmişti.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/SSB,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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