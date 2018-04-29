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BBC Türkçe

Kolombiya'da rekor uyuşturucu baskını: 12 ton kokain yakalandı

Kolombiya hükümeti, ülke tarihinin en büyük uyuşturucu baskınında, piyasa değeri 360 milyon doları bulan 12 ton kokain ele geçirildiğini açıkladı. Uyuşturucunun ülkenin en tehlikeli suç örgütlerinde Körfez Klanına ait olduğu sanılıyor.

29 Nisan 2018 20:30

Kolombiya hükümeti, ülke tarihinin en büyük uyuşturucu baskınında, piyasa değeri 360 milyon doları bulan 12 ton kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Uyuşturucunun, ülkenin kuzeyinde, ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığı yapalın güzergahların yakınlarındaki dört muz ekim alanında bulunduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos bulunan miktarın, tek bir polis operasyonunda ele geçirilen en büyük uyuşturucu olduğunu söyledi.

Operasyon, güçlü Körfez Klanına karşı girişilen mücadelenin bir parçası.

Polis, ele geçirilen uyuşturucunun ülkenin en tehlikeli suç örgütlerinden Körfez Klanı'nın "Otoniel" olarak da bilinen lideri Dairo Usuga'ya ait olduğunu söyledi.

Güvenlik güçleri yıllardır Otoniel'i yakalamaya çalışıyor.

Polis, operasyonda dört kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.

Son iki ayda Kolombiya polisi Atioquiada 20 ton kokain yakaladı.

Körfez Klanı, hükümetin 2006'da yürürlüğe soktuğu barış planının ardından dağıtılan sağcı milis gruplardan arta kalanların oluşturduğu bir suç örgütü.

Otoniel geçen Eylül'de hükümete teslim olmak istediğini söylemişti.

Hükümet, bu yıl çetenin 1500'den fazla üyesinin tutuklandığını ve iki numaralı isminin öldürüldüğünü açıkladı.

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