Kolombiya'da polis karakoluna saldırı: 9 ölü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) militanlarının, yarı özerk Cauca bölgesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda asker ve polislerin yanı sıra sivillerin hayatını kaybettiğini ayrıca 23 sivilin yaralandığını belirtti.

Santos, Cauca bölgesinin İnza toplumunun yaşadığı kesiminde düzenlene saldırının faillerinin yakalanmasına yardım edeceklere 26 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

Saldırıya ilişkin açıklamada bulunan ordu sözcüsü Yarbay Mauricio Cardenas, bir kamyonun üzerine yerleştirdikleri el yapımı havan toplarıyla polis karakoluna ateş açan militanların karakolun yanı sıra çevredeki çok sayıda binayı tahrip ettiğini söyledi. Cardenas, saldırıda hayatını kaybedenlerden üçünün sivil olduğunu sözlerine ekledi.

Kolombiya ile FARC örgütü arasında 2012'de başlatılan barış görüşmeleri Küba'da devam ediyor. Santos, barış görüşmeleri yapmayı kabul etmesine karşın FARC ile ateşkes anlaşmasını reddediyor.