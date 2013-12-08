T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kolombiya'da polis karakoluna saldırı: 9 ölü

Kolombiya'nın Caoca Bölgesi'nde ki polis karakolu saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı

08 Aralık 2013 18:12

Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) militanlarının, yarı özerk Cauca bölgesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda asker ve polislerin yanı sıra sivillerin hayatını kaybettiğini ayrıca 23 sivilin yaralandığını belirtti.

Santos, Cauca bölgesinin İnza toplumunun yaşadığı kesiminde düzenlene saldırının faillerinin yakalanmasına yardım edeceklere 26 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

Saldırıya ilişkin açıklamada bulunan ordu sözcüsü Yarbay Mauricio Cardenas, bir kamyonun üzerine yerleştirdikleri el yapımı havan toplarıyla polis karakoluna ateş açan militanların karakolun yanı sıra çevredeki çok sayıda binayı tahrip ettiğini söyledi. Cardenas, saldırıda hayatını kaybedenlerden üçünün sivil olduğunu sözlerine ekledi.

Kolombiya ile FARC örgütü arasında 2012'de başlatılan barış görüşmeleri Küba'da devam ediyor. Santos, barış görüşmeleri yapmayı kabul etmesine karşın FARC ile ateşkes anlaşmasını reddediyor.

ETİKETLER

kolombiyapolis karakol saldırısıJuan Manuel SantosMauricio Cardenas

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24