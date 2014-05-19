Kolombiya’da okul otobüsü yandı



Olay pazar günü Kolombiya'nın kuzeyindeki Fundacion kentinde meydana geldi. Kazanın meydana geldiği okul otobüsünün bir kilise ayinine katılan çocukları evlerine götürmekte olduğu belirtiliyor.

Arama kurtarma çalışmalarını koordine eden yetkililerden Eduardo Velez kazaya bir benzin bidonunun alev alması sonucu çıkan yangının neden olduğunu söyledi.

Velez otobüsün çalışmadığını, bunun üzerine şoförün yolcuların olduğu bölümdeki bir delikten benzin doldurmaya çalıştığını, bidonun bu sırada alev aldığını ve yangının hızla büyüdüğünü söyledi. Otobüs şoförünün yangın çıkması üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştığı belirtiliyor.

Olaydan yaralanmadan kurtulan otobüs şoförü gözaltına alındı. Aralarında çocuk ve yetişkinlerin olduğu 25 yaralı da hastanelerde tedavi görüyor.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos kazanın meydana geldiği bölgeye gitti. Santos hükümetin kazadan zarar görenlerin tüm masraflarının karşılanacağını duyurdu. Kızıl Haç ölenlerin yakınlarına yardımcı olması amacıyla bölgeye 4 psikolog ve 2 özel uzman gönderdi.