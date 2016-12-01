Kolombiya'da kongre barış anlaşmasını onayladı

Kolombiya'da kongre, Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile hükümetin vardığı yeni anlaşmayı onayladı.

Böylece Kolombiya ve FARC arasında yarım asırdır süren silahlı mücadele resmen sona eriyor.

Senato'nun yeni barış anlaşmasına destek vermesinin ardından Temsilciler Meclisi de oy birliği ile anlaşmayı onayladı.

Anlaşmanın ilk versiyonu Ekim ayında referanduma sunulmuş, yüzde 50.2 oyla reddedilmişti.

Elli maddesi değiştirilen yeni anlaşmanın ise referanduma gitmesi gerekmiyor.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, binlerce FARC militanının ormanlardaki kamplarını terk ederek silahlarını bırakma sürecine artık başlanacağını duyurdu.

Dört yıldır Küba'nın başkenti Havana'da sürdürülen müzakerelerde sonunda anlaşmaya varılmıştı.

Kolombiya ve FARC arasında 52 yıldır süren çatışmalarda 260 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Anlaşmaya karşı çıkan eski devlet başkanı Alvaro Uribe ise yeni halinin de halen FARC gerillalarına karşı çok yumuşak olduğunu söylüyor.