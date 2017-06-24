Kolombiya'da kaçırılan Hollandalı gazeteciler serbest

Kolombiyalı Marksist gerilla örgütü ELN, 19 Haziran Pazartesi günü kaçırdığı iki Hollandalı gazeteci Derk Bolt ve Eugenio Follender'ı serbest bıraktı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, gazetecilerin sağlığıyla ilgili "görece iyi durumdalar" açıklamasında bulundu.

Hollandalı gazetecilerle telefonda konuştuğunu söyleyen Koenders "Bolt çok müsterihti. Uzunca bir orman yolculuğu onları bekliyor. Bir an önce Hollanda'ya dönmelerini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Bolt ve Follender, Venezuela sınırındaki Catatumbo bölgesinden bildirirken ELN tarafından kaçırılmıştı.

62 yaşındaki Bolt, Hollanda'da yayınlanan "Spoorloos" (İz bırakmadan) adlı televizyon şovunun sunucusu; 58 yaşındaki Follender ise aynı programın kameramanı. Programda, uzun yıllardır kayıp olan akrabalarını bulmak isteyenlere yardım ediliyor.

Hollanda televizyonu NOS'un haberine göre Bolt, Kolombiya'daki bir radyo istasyonuna yaptığı açıklamada, isyancıların kendilerine iyi davrandığını söylemişti.

Barış görüşmeleri etkilenebilir endişesi

Yaklaşık bin 500 mensubu bulunan Ulusal Kurtuluş Ordusu ile Kolombiya hükümeti, dört yıl süren gizli müzakerelerin ardından 7 Şubat'ta Ekvador'da barış görüşmelerine başlamıştı.

Geçen yıl Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile barış anlaşması imzalayan hükümet, ELN ile de "tam bir barış" sağlama arayışında.

Yetkililer, Hollandalı gazetecilerin kaçırılmasının, ELN ile yürütülen görüşmelere sekte vurmasından endişe ediyordu.

Kolombiya'da 1964 yılında, FARC ve ELN'nin silahlanmasıyla başlayan iç savaşta en az 260 bin insan hayatını kaybetti.

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AFP/Reuters, CÖ/EC