T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kolombiya'da kaçırılan Hollandalı gazeteciler serbest

Kolombiya'da geçen günlerde Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) tarafından kaçırılan iki Hollandalı gazeteci serbest bırakıldı

24 Haziran 2017 16:25

Kolombiyalı Marksist gerilla örgütü ELN, 19 Haziran Pazartesi günü kaçırdığı iki Hollandalı gazeteci Derk Bolt ve Eugenio Follender'ı serbest bıraktı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, gazetecilerin sağlığıyla ilgili "görece iyi durumdalar" açıklamasında bulundu.

Hollandalı gazetecilerle telefonda konuştuğunu söyleyen Koenders "Bolt çok müsterihti. Uzunca bir orman yolculuğu onları bekliyor. Bir an önce Hollanda'ya dönmelerini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Bolt ve Follender, Venezuela sınırındaki Catatumbo bölgesinden bildirirken ELN tarafından kaçırılmıştı.

62 yaşındaki Bolt, Hollanda'da yayınlanan "Spoorloos" (İz bırakmadan) adlı televizyon şovunun sunucusu; 58 yaşındaki Follender ise aynı programın kameramanı. Programda, uzun yıllardır kayıp olan akrabalarını bulmak isteyenlere yardım ediliyor.

Hollanda televizyonu NOS'un haberine göre Bolt, Kolombiya'daki bir radyo istasyonuna yaptığı açıklamada, isyancıların kendilerine iyi davrandığını söylemişti.

Barış görüşmeleri etkilenebilir endişesi

Yaklaşık bin 500 mensubu bulunan Ulusal Kurtuluş Ordusu ile Kolombiya hükümeti, dört yıl süren gizli müzakerelerin ardından 7 Şubat'ta Ekvador'da barış görüşmelerine başlamıştı.

Geçen yıl Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile barış anlaşması imzalayan hükümet, ELN ile de "tam bir barış" sağlama arayışında.

Yetkililer, Hollandalı gazetecilerin kaçırılmasının, ELN ile yürütülen görüşmelere sekte vurmasından endişe ediyordu.

Kolombiya'da 1964 yılında, FARC ve ELN'nin silahlanmasıyla başlayan iç savaşta en az 260 bin insan hayatını kaybetti.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters, CÖ/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KolombiyaUlusal Kurtuluş OrdusuHollandalıMarksistELNHaziran PazartesiDerk BoltEugenio FollenderDışişleri Bakanı Bert KoendersKoendersHollandaFollender VenezuelaCatatumboBolt HollandaFollenderNOSBolt Kolombiya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24