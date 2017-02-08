Kolombiya'da hükümet solcu ELN ile görüşmelere başladı

Kolombiya'da solcu ELN örgütü ve hükümet, 50 yıldan uzun süren çatışmayı sona erdirmek için görüşmelere başladı.

Müzakereler, Ekvador'un başkenti Quito'da sürdürülecek.

ELN ile görüşmeler, ülkenin en büyük isyancı grubu FARC ile yapılan ve geçen Aralık'ta barış anlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlanan müzakerelerdeki başarıyı izliyor.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos şimdi ülkesinde "tam bir barış" istediğini söyledi.

ELN ile müzakereler, örgütün rehin tuttuğu eski bir kongre üyesini serbest bırakmayı kabul etmesinden sonra başladı.

Ulusal Kurtuluş Ordusu ELN Kolombiya'nın en büyük ikinci isyancı örgütü.

Örgüt, pazartesi günü de rehin tuttuğu asker Freddy Moreno'yşu Aracua bölgesinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi heyetine teslim etti.

Görüşmelerin geçen Ekim'de başlaması planlanıyordu. Ancak hükümetin örgüt eski kongre üyesi Odin Sanchez'i rehin tutarken, resmen müzakere masasına oturmayı reddetmesi nedeniyle ertelendi.

Sanchez 10 ay boyunca rehin tutulduktan sonra geçen Perşembe günü serbest bırakıldı.

Örgüt, Sanchez'in serbest kalması karşılığında hükümetin hapiste yatan iki üyesini affetmesini talep etmişti.

Hükümet ve ELN sonunda uzlaştı ve iki ELN üyesi geçen Cumartesi günü serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan ikilinin, Quito'daki görüşmelerde örgüt adına müzakerelere katılması bekleniyor.

ELN, Kolombiya'da toprakların ve zenginliklerin eşitsiz dağılımına karşı mücadele amacıyla 1964'te, Küba Devrimi'nden esinlenerek kurulmuştu.

Hükümet, Küba'nın başkenti Havana'da dört yıl süren müzakerelerin ardından ülkenin en büyük isyancı grubu FARC ile barış anlaşması imzaladı.

FARC üyeleri, BM gözetiminde silah bırakacakları "geçiş bölgelerinde" toplanıyor.

Hükümet yetkilileri silah son FARC üyelerinin yarın silah bırakacağını belirtti.