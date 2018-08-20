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Dünya

Kolombiya'da halka 'aşırı sıcak' uyarısı: Sevişmeyin

Sağlık Sekreteri Salas aşırı sıcaklarda bu durumun kalp krizi riskini artıracağını belirtti

20 Ağustos 2018 12:51

Kolombiya’nın Santa Marta kentinde sağlık yetkilileri aşırı sıcaklar nedeniyle halka ‘sevişmekten kaçının’ uyarısı yaptı.

Uyarıda halktan ‘serin yerlerde kalmaları’ istenirken yetkililer,  “Özellikle öğle saatlerinde, sıcaklığın yüksek olduğu zamanlarda sevişmekten kaçının” dedi.

Duvar'ın Newsweek’ten aktardığı habere göre, 40 dereceyi geçen sıcaklıklarla ilgili konuşan Santa Marta Sağlık Sekreteri Julio Salas, ilişki anında kalp atışının hızlandığını belirterek aşırı sıcakların yaşandığı vakitlerde bu durumun kalp krizi riskinin artıracağını belirtti.

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