Kolombiya'da halka 'aşırı sıcak' uyarısı: Sevişmeyin

Kolombiya’nın Santa Marta kentinde sağlık yetkilileri aşırı sıcaklar nedeniyle halka ‘sevişmekten kaçının’ uyarısı yaptı.

Uyarıda halktan ‘serin yerlerde kalmaları’ istenirken yetkililer, “Özellikle öğle saatlerinde, sıcaklığın yüksek olduğu zamanlarda sevişmekten kaçının” dedi.

Duvar'ın Newsweek’ten aktardığı habere göre, 40 dereceyi geçen sıcaklıklarla ilgili konuşan Santa Marta Sağlık Sekreteri Julio Salas, ilişki anında kalp atışının hızlandığını belirterek aşırı sıcakların yaşandığı vakitlerde bu durumun kalp krizi riskinin artıracağını belirtti.